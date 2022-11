El cantante Eduin Caz debería estar atravesando uno de los mejores momentos de su vida tras haber anunciado que su esposa está embarazada por tercera vez, pero la felicidad de ese momento podría ser opacada por un tema de salud que lo mantiene preocupado. El vocalista de Grupo Firme tiene un bulto en el cuello que ha generado muchísima sorpresa.

Sus fanáticos y amigos se han mantenido en vilo por mayor información al respecto, pero en sus redes sociales ya no compartió más, así que todos están a la espera de una actualización del tema. Por lo pronto, en esta nota vamos a contarte todo lo que, hasta ahora, se conoce gracias al propio artista mexicano.

Eduin Caz es uno de los cantantes del momento en México (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EL HALLAZGO EN EL CUELLO DE EDUIN CAZ

A través de un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram, Eduin Caz compartió con sus seguidores un hecho que lo mantiene preocupado. Y es que en las imágenes mostró que tiene un bulto en su cuello y con sus palabras dejó en claro que está preocupado por el tema y que no se trata de papada.

Por si ello fuera poco, el cantante reveló que esa “bola”, como él la ha llamado, le duele mucho, generando más inquietud en él, su familia y en todas las personas que lo siguen en las plataformas digitales.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien culero”, dijo el artista mientras se tocaba el bulto y lo enseñaba a la cámara de su teléfono celular.

¿QUÉ ES LO QUE TIENE EDUIN CAZ EN SU CUELLO?

Si bien muchos habrán tenido sus especulaciones sobre eso, en especial luego de ver las imágenes, es importante que no se hagan diagnósticos que no sean profesionales.

Hasta el momento, todo hace indicar que Eduin Caz no se ha revisado de manera profesional con un médico, ya que no ha especificado qué es lo que tiene.

Es por ello que lo mejor, en estos casos, es esperar que él mismo revele qué es ese bulto que le ha salido en el cuello.