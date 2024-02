CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Richard Holm, “El abismo de Kiruna” (“Avgrunden” en su idioma original y “The Abyss” en inglés) es una película sueca de Netflix que sigue a Frigga, la jefa de seguridad de la mina subterránea más grande del mundo, mientras trata de equilibrar lo laboral con lo personal. Pero el verdadero empieza cuando un terremoto provoca el colapso de la mina.

La cinta que está disponible en la plataforma de streaming de la N roja desde el 16 de febrero de 2024 empieza con un grupo de jóvenes bebiendo alcohol cerca de los límites de la zona de grietas de la mina. Tras un leve sismo, la tierra de ese lugar sede y tres de ellos caen en un agujero en la tierra.

A pesar de tener el día libre, Frigga está pendiente de lo que sucede en la mina, entre otras cosas porque es la primera vez que no estará con su hijo Simon en su cumpleaños. Pero no permanece sola por mucho tiempo, ya que su novio Dabir llega de visita con la intención de quedarse por una temporada.

Frigga (Tuvá Novotny) preocupada por la desaparición de su hijo Simon en la película sueca "El abismo de Kiruna" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ABISMO DE KIRUNA”?

De camino a su casa, la protagonista de “El abismo de Kiruna” se topa con una pequeña protesta encabezada por su hija Mika, quien no quiere que cierren el negocio de la abuela de su novia. Tras tranquilizar a su adolescente, Frigga se divierte con Dabir en la sala de su casa hasta que su aún esposo aparece de sorpresa.

Tage está buscando a Simon, quien no se quedó a dormir en su casa y no responde a las llamadas. El momento se vuelve todavía más incómodo cuando llega Mika y su novia, pero todo eso pasa a segundo plano cuando no encuentran a Simon y se produce un fuerte sismo.

Frigga ordena evacuar la mina, le pide a Mika que encuentre a su hermano y se dirige a la mina para verificar el daño y los riesgos. Aunque Tage y Dabir la acompañan, solo el primero puede bajar con la jefa. A los esposos y encargados de la mina subterránea se suman otros dos empleados que recorren el lugar.

Mientras Frigga y su equipo descubren un enorme agujero en la mina y se refugian en el cuarto de rescate cuando se produce un derrumbe, Dabir ayuda a Mika a localizar a Simon. Las pistas los llevan hasta las grietas, donde encuentran a los adolescentes que cayeron al inicio de “El abismo de Kiruna”. Pero ninguno de ellos es Simón.

La reacción de Mika tras perder a su novia en la película sueca "El abismo de Kiruna" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ABISMO DE KIRUNA”?

Tras perder a uno de sus compañeros, Frigga y el resto logran salir de las minas por las escaleras de emergencia e informan de grave peligro: Kiruna colapsará, así que deben evacuar de inmediato. A pesar de las alarmas, los pobladores de niegan a dejar sus hogares. No es hasta que surgen enormes grietas en las calles que comprenden la magnitud del peligro.

Mika regresa por su novia, pero no puede salvarla. Gracias a Dabir, la hija de Frigga sobrevive a las grietas, pero aún no tienen noticias de Simon. Mientras están en el hospital, Tage se da cuenta de que Dabir planea proponerle matrimonio a su esposa, así que le arrebata el anillo y se produce un enfrentamiento entre ellos.

Frigga descubre el paradero de su hijo y se dirige a salvarlo. Al llegar a la escuela se encuentra con un escenario poco alentador, la mayoría de los jóvenes que se reunieron para jugar videojuegos están muertos. Cuando está a punto de perder la esperanza, Frigga escucha la voz de su hijo y va a su encuentro. El problema es que está atrapado en medio del derrumbe.

Dabir es bombero, así que tiene un plan para rescatar al muchacho. Frigga, Tage y Mika intentan seguir sus instrucciones, pero les gana la desesperación. En el proceso, la protagonista de “El abismo de Kurina” se lastima la pierna y antes de que sea arrastrada por los escombros sus hijos llegan hasta ella y la salvan.

Tage y Dabir se apresuran a sacarlos antes de que la estructura se desmorone. Simon logra salir, pero cuando es el turno de Mika, una de las cuerdas se suelta y Tage corre para sujetarla, aunque eso implique recibir una fuerte descarga eléctrica. Mika y Frigga logran salir con vida, pero Tage muere poco después de pedirle a Dabir que cuide de su familia.

Frigga (Tuvá Novotny) rescató a sus hijos, pero perdió a su esposo al final de la película sueca "El abismo de Kiruna" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ABISMO DE KIRUNA”?

“El abismo de Kiruna”, que se estrenó originalmente en 2023, está disponible en Netflix desde el 16 de febrero de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película sueca solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.