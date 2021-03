“El baile de las luciérnagas” está protagonizada por Katherine Heigl y Sarah Chalke, y sigue a dos mejores amigas que prácticamente crecen juntas tras conocerse desde la adolescencia. Heigl es Tully Hart y Chalke interpreta a Kate Mularkey. Recientemente, esta última habló sobre cómo llegó a ser parte de la exitosa serie de Netflix.

“Firefly Lane”, en su idioma original, nos muestra como durante más de 30 años Kate y Tully atraviesan, una al lado de la otra, altibajos, victorias, frustraciones, depresiones y desilusiones. La primera temporada nos muestra la amistad de ambas mujeres en las décadas de 1970, 1980 y en el año 2003. A pesar de algunas peleas, mentiras (como el cáncer de Tully), los celos de Kate o la excesiva intromisión de Tully en la vida de su mejor amiga, la relación se fortalece cada vez más y más, hasta el evento que las distancia.

Muchos fanáticos de la serie esperan con ansias la segunda temporada, mientras tanto, sus protagonistas han revelado algunos detalles en torno a la producción de Netflix. Durante una entrevista con Variety, por ejemplo, la actriz Sarah Chalke habló, entre otras cosas, de cómo fue que llegó a la ficción creada por Maggie Friedman.

“Firefly Lane”, en su idioma original, nos muestra como durante más de 30 años Kate y Tully atraviesan, una al lado de la otra, altibajos, victorias, frustraciones, depresiones y desilusiones (Foto: Netflix)

CÓMO LLEGÓ SARAH CHALKE A “FIREFLY LANE”

“Katie y yo tenemos una amiga en común, Dulé Hill. Me llamó y me dijo: “Mi buena amiga, Katherine Heigl viene a Vancouver, tu ciudad natal, para filmar una nueva serie de Netflix, ‘Firefly Lane’. ¿Puedo pasarle tu número y tal vez podrías conversar con ella sobre escuelas, niños, vecindarios en los que vivir y esas cosas?”, contó la actriz. “Charlamos por teléfono, nos llevamos bien y, aproximadamente un mes después, recibí este guion en mi bandeja de entrada. No podía dejar de leerlo. Yo estaba como, ‘Oh, esto es tan bueno’”, agregó.

Sobre su personaje, Sarah Chalke señaló que su personaje “es muy divertido, me encanta la historia y me encanta que fuera un programa sobre dos mujeres y de inmediato quise ser parte de él. Yo estaba como, ‘Sí, por favor. Vamos a probarnos las pelucas de inmediato’”.

En otro momento, la actriz fue consultada sobre si realmente fue recomendada por Katherine Heigl. “No sé quién mencionó la idea, si fue ella o alguien más. Pero fue genial que inmediatamente supiéramos que nos llevábamos tan bien. Luego nos conocimos por primera vez en persona en la cena del elenco. Nuestros primeros dos días de trabajo juntas fueron divertidos y ridículos de jugar a disfrazarnos y luego simplemente creció a partir de ahí”, reveló.

“Estábamos filmando días largos, paseábamos a los perros los fines de semana y luego ella invitaba a todos a pasar las noches de vino y queso. Luego invité a todos a mi casa para una fiesta y su esposo, (el músico) Josh Kelley, trajo su guitarra y simplemente terminamos todos bailando en mi patio trasero”, señaló la actriz.