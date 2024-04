CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basado en el asesinato que conmocionó a España en 2013, “El caso Asunta” (“The Asunta Case” en inglés) es una miniserie española de Netflix creada por creado por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea Arribas. A lo largo de seis episodios, relatan lo que sucedió con la hija de Rosario Porto y Alfonso Basterra unos meses antes de su desaparición, la denuncia de sus padres el 21 de septiembre de 2013, sus declaraciones contradictorias, las pruebas en su contra y su posterior juicio y sentencia. A continuación, te cuento los detalles más relevantes de la trama presentada en el drama criminal escrito por Campos.

La miniserie que se estrenó el 26 de abril de 2024 empieza con Rosario Porto (Candela Peña) y Alfonso Basterra (Iris Whu) hablando sobre el proceso de adopción de Asunta en una entrevista televisiva seis años antes del día de la tragedia. Pocas horas después de que los padres presentaran la denuncia de desaparición de la adolescente de 12 años en la estación de policía de Santiago de Compostela, se reporta que encontraron el cuerpo en una pista forestal del municipio de Teo (La Coruña, Galicia, España).

Los encargados de llevar “El caso de Asunta” son el juez Malvar (Javier Gutiérrez), la agente Cristina Cruces (María León) y el agente Rios (Carlos Blanco). Lo que inicialmente parece un secuestro y asesinato de una menor, se convierte rapidamente en algo más siniestro, ya que Rosario y Alfonso se convierten en los principales sospechosos debido a las cuerdas de color naranja que fueron halladas en la finca de Porto y que coinciden con las utilizada para maniatar a la víctima.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL CASO ASUNTA”?

Tras las pruebas forenses y un video de cámara de seguridad que demuestra que Rosario mintió en su primera declaración sobre ir sola a su otra casa, Malvar ordena la detención de la madre adoptiva de Asunta. A pesar de las primeras pruebas incriminatorias, Cruces, una agente que busca quedar embarazada, siente empatía por la mujer que llora la muerte de su hija y está enferma, así que le permite salir a respirar. Mientras fuma un cigarrillo, Rosario confiesa que tiene amante.

A medida que avanza la investigación, surgen más pruebas y testimonios que señalan a Rosario y Alfonso como los culpables. Una de las maestras de la menor declara que en varias ocasiones, Asunta parecía mareada y aseguraba que sus padres le suministraban unos polvos blancos. Cuando los padres son cuestionados, aseguran que se trata de un medicamento para la alergia.

Un examen toxicológico determina que a la adolescente le estaban administrando pequeñas dosis de Lorazepam durante los últimos 3 meses. Además, una amiga de Rosario revela que Asunta fue atacada por un hombre la noche del 4 de julio de 2013. La madre asegura que fue un ladrón que buscaba la caja fuerte y que no denunció el hecho para evitar que su hija pase por otro mal momento. No obstante, una vecina menciona que sus perros siempre ladran ante la presencia de cualquier extraño, pero esa noche no lo hicieron.

Eventualmente, Alfonso también es arrestado y a medida que crecen los interrogantes y las pruebas, la opinión pública se vuelve contra los padres de Asunta. Mientras están detenidos procuran no decir nada “inconveniente”, ya que saben que los están grabando. Cuando esas conversaciones se filtran a la prensa, gracias a la intervención del juez de instrucción, Luis Malvar, su situación empeora.

¿Por qué Rosario intentó quitarse la vida?

La relación de Rosario y Alfonso no era tan perfecta como parecía. Ella tenía un amante por el que planeaba dejar a su esposo. Tras descubrir el engaño, Alfonso se muda a un departamento cercano, pero cuando recibe los papeles del divorcio no reacciona de buena manera. El amante de Rosario la abandona y ella no puede lidiar con el dolor, así que toma unas pastillas.

Tras ese evento, Alfonso vuelve a su lado y se ofrece a recuperar a su familia. Aunque Rosario acepta, vuelve a engañar a su esposo. A pesar de todo eso, la pareja se mantiene unida durante la investigación, los interrogatorios y el juicio. De hecho, la abogada de Alfonso le sugiere incriminar a su esposa porque no hay nada sólido en su contra, pero él se niega a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por ocultar algo más siniestro?

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL CASO ASUNTA”?

¿Quién mató a Asunta Basterra?

“El caso de Asunta” solo presenta los hechos, el juicio y la sentencia. Para mostrar lo que pasó con Asunta Basterra el 21 de septiembre de 2013, utiliza las teorías de los detectives y el juez Malvar. El agente Ríos sugiere que tras discutir con Alfonso, Rosario pierde el control y no deja de pensar en sus últimas palabras: “Asunta nos unirá para siempre. No te vas a librar nunca de mí”. Afligida, disuelve varias pastillas en un juego de naranja y se dispone a tomarlo, pero cambia de opinión y se lo da a su la adolsecente.

Luego la convence de acompañarla a la casa de Montouto, donde la asfixia con una almohada. Utiliza las cuerdas naranjas para amarrar sus manos y pies. La arrastra hasta su automóvil y la deja en medio de la carretera. De regreso a su domicilio, se deshace de los zapatos de Asunta y de la alfombra del vehículo. Le cuenta lo sucedido a Alfonso, quien le reclama, pero no la acusa con la policía.

Para el juez Malvar, el caso es más sencillo: los padres descubrieron que Asunta planeaba acusarlos por suministrarle Lorazepam, así que decidieron deshacerse de ella. Alfonso agregó las pastillas a la comida. Llevaron a la joven a la casa de Montouto y la asfixiaron.

¿Cuál fue la condena de Rosario Porto y Alfonso Basterra?

Después de dos años, la pareja se enfrenta a un juicio popular, que los declara culpables del asesinato de Asunta. Ambos son condenados a 18 años de prisión. Al final de la miniserie española de Netflix, se menciona que tanto el Tribunal de Justicia de Galicia como el Tribunal Supremo ratificaron las sentencias impuestas, “considerando probados todos los hechos juzgados. A excepción de la presencia de Alfonso Basterra en la finca de Montouto”.

Luego de varios intentos fallidos, Rosario se suicidó en la cárcel de Breva, Ávila, el 18 de noviembre de 2020. Mientras que Alfonso seguirá en prisión hasta el 2031. No obstante, el caso deja algunas preguntas sin resolver. ¿Cómo llegó el ADN de un tercero a la ropa de Asunta?

