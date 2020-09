Roberto Gómez Bolaños fue uno de los creadores de contenidos más aclamados de México y Latinoamérica. Sus series y personajes como “El Chavo del 8” , “Chespirito”, “El chapulín colorado” y muchos más, se han ganado el cariño de millones de seguidores al rededor del mundo; pero lamentablemente, hace unas semanas se conoció que todos sus programas salieron del aire, debido a una disputa entre Televisa y el Grupo Chespirito.

Esta penosa noticia dejó a todos los seguidores de “El Chavo del 8” con el corazón roto, ya que a pesar de los años, seguía siendo uno de los programas favoritos de grandes y chicos. Muchos salieron ha opinar sobre esta situación y sin duda, Florinda Meza también habló al respecto y reveló algunos secretos bien guardados del recodado Roberto Gómez Bolaños.

La actriz se unió a una conversación en vivo con Cynthia Klitbo , quien en medio de la pandemia inició un nuevo programa en redes sociales. Durante su participación, Florinda Meza habló de los complicados momentos que atravesó Chespirito tras la cancelación de sus programas en 1980.

¿QUÉ PASÓ CON CHESPIRITO TRAS LA CANCELACIÓN DE SU PROGRAMA?

Florinda Meza fue la esposa de Roberto Gómez Bolaños por más de 30 años, así que durante todo este tiempo, la actriz ha sido testigo directo de todo lo que vivió “Chespirito” tras el final de su programa en Televisa.

“Primo lo sacan del aire 15 días antes de que cumpliera los 25 años ininterrumpidos en México, pero seguía al aire en otras partes del mundo. Pero en fin total que Roberto estaba en una profunda depresión, sólo el teatro lo sacaba, lo levantaba, pero fue empeorando, empeorando, después supimos que era”, contó en La tertulia de la Klitbo .

Asimismo, Florinda Meza aclaró que la frustración fue uno de los detonadores que provocó la depresión y otras enfermedades que padecía Chespirito.

“Cuando la gente tiene fuertes pérdidas, fuertes frustraciones. Todos tenemos una genética, donde hay enfermedades que pueden darte y no, pero a veces una fuerte impresión, una gran pérdida, frustación puede detonarte eso”.

¿POR QUÉ SE DEJÓ DE EMITIR EL CHAVO DEL 8?

Este tema se conoció luego de que el hijo de ‘Chespirito’, Roberto Gómez Fernández realizara una publicación a través de su cuenta de Twitter.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.

La cadena de televisión mexicana Televisa, que lidera Emilio Azcárraga Jean, no llegó a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández para la transmisión, luego de que terminara el contrato de alianza.

Si bien no es algo definitivo, la serie ha sido retirada de todos los canales oficiales por los cuales era emitido, y esto despertó la indignación y sorpresa de millones de fanáticos. Los pronunciamientos no se hicieron esperar.

Graciela Gómez, hija de ‘Chespirito’, se refirió acerca al tema e indirectamente aludió a la cadena televisiva Televisa.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, escribió la joven también en Twitter.

Por su parte, Florinda Meza no dudó en pronunciarse sobre la cancelación de la emisión del programa y de paso mostrarse inconforme por no ser parte de las conversaciones.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en su cuenta de la red social.

Florinda Meza criticó la salida del aire de todos los programas de Chespirito (Foto: Twitter/Florinda Meza)

Según lo expresado por los hijos del fallecido comediante, se trata de un tema netamente económico, que se espera llegue a buen puerto para que los fanáticos sigan disfrutando de la gran obra de Gómez Bolaños.

