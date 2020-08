Florinda Meza fue la esposa de Roberto Gómez Bolaños, el querido y recordado Chespirito . Estuvieron juntos por más de 30 años, pero solo los últimos 10 estuvieron legalmente casados. Cuando se conocieron ella tenía 22 años y él 42. En una entrevista, El dramaturgo resumió el estrecho vínculo que tenían diciendo: “Florinda me hizo un hombre fiel”.

Lo cierto es que la relación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños logró superar todas las críticas y ataques que en algún momento recibieron. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención de este matrimonio es que nunca tuvieron hijos. Es cierto que el escritor tuvo seis hijos cuando estaba casado con Gabriela Fernández, pero con Florinda eso nunca pasó.

Muchos se preguntan por qué nunca tuvieron hijos en una relación de más de 30 años. Recientemente, la actriz mexicana habló en “De Primera Mano” y desveló detalles de su vida íntima con Chespirito, como el hecho de no haber tenido descendencia. Aquí todos los detalles.

¿POR QUÉ FLORINDA MEZA NO TUVO HIJOS CON ROBERTO GÓMBEZ BOLAÑOS?

La pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió realizarse una vasectomía después de tener a sus hijos y antes de conocer a Florinda. De hecho, en una entrevista, el actor señaló: “No pude cumplirle el sueño de ser madre, es una deuda que tendré con ella por siempre”.

Para Florinda Meza, tener un hijo con Roberto Gómez Bolaños era una cosa que anhelaba, y aunque tuvieron una oportunidad de revertir la vasectomía, la pareja de actores decidió no encargar un hijo. La razones, las explica en De Primera Mano.

Según Meza, la razón por la que Chespirito no quiso tener hijos con ella fue porque le dijo que “a los hijos se les quiere a través de la madre y un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración y él no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros”.

“Si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”, contó Florinda Meza sobre la conversación que tuvo con su esposo aquel entonces.

En otro momento, la actriz aclaró que ella estaba con Gómez Bolaños porque quería y, a pesar no tener hijos, vivió un amor maravilloso. “Yo ya sabía, nadie me forzó, él me cortejó, o caí por el romance, porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque si no me le iría, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época”, agregó Florinda Meza .

“Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”, sentenció.

