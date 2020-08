“El Chavo del 8”, el legendario programa creado por Roberto Gómez Bolaños, quedó fuera de las pantallas de todo el mundo; así lo informó en Twitter su hijo, Roberto Gómez Fernández. La noticia ha entristecido y alarmado a los fans que han crecido viendo las aventuras de “El Chavo” y los demás integrantes de la vecindad “Quico”, “La Chilindrina”, “Don Ramón”, “Doña Florinda”, “La Bruja del 71” o “Jaimito, el cartero”.

Según informó El Universal, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, lamentó que “Chespirito” haya quedado “fuera de las pantallas del mundo”. Sin dar mayores detalles sobre la situación, aseguró que él y su familia insistirán para que las cosas cambien lo más pronto posible.

(Foto: Twitter Roberto Gómez Fernández)

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos", se lee en un mensaje en su cuenta de Twitter.

A él, se sumó su hermana, Graciela Gómez Fernández, quien lamentó la situación y señaló que “es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada (...) Los intereses económicos no están en la familia”, se lee en otro tweet.

(Foto: Twitter Graciela Gómez Fernández)

Tras este anuncio, ha caído una avalancha de reacciones en las redes sociales pidiendo que este problema se solucione para que el público siga disfrutando de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿por qué Chespirito quedó fuera de las pantallas de todo el mundo?

“EL CHAVO DEL 8” Y CHESPIRITO QUEDAN FUERA DE LAS PANTALLAS DE TODO EL MUNDO

Aunque no hay muchas explicaciones sobre el tema, al parecer Televisa y Grupo Chespirito, dueño de los guiones escritos por Gómez Bolaños, no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos. Esto provocó la cancelación mundial de los programas.

"La suspensión se debe a un problema pendiente a resolver con el titular de los derechos de las historias", publicó Omelet que informó STB, la empresa en Brasil que emite estas producciones, a través de un comunicado.

Además, el documento señala que “lamenta la decisión, principalmente con respecto a su audiencia, que ha seguido fielmente la serie durante tantos años. La estación continúa apoyando un acuerdo entre las dos compañías mexicanas lo antes posible y, si esto sucede, estaremos encantados de informar a los fanáticos de El Chavo , El Chapulín Colorado y Chespirito de inmediato”.

Hace 49 años se transmitió el primer capítulo de “El Chavo del 8” (Foto: Televisa)

Por su parte, Florinda Meza , esposa de Roberto Gómez Bolaños, también se pronunció sobre el hecho de que “Chespirito” deje la televisión en el mundo. A través de su cuenta de Twitter publicó un hilo donde señala que “este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en Twitter.

(Foto: Twitter Florinda Meza)

MÁS SOBRE “EL CHAVO DEL 8″