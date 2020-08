Roberto Gómez Bolaños es considerado uno de los creadores de contenido para televisión más importantes del mundo. Sus series y personajes se han ganado el cariño de millones de seguidores en América Latina; sin embargo, hace unas semanas se conoció que todos sus programas salieron del aire, debido a una disputa entre Televisa y el Grupo Chespirito.

Esta penosa noticia fue confirmada por el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández , a través de su cuenta de Twitter. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos”, escribió.

Roberto Gómez Fernández, a través de su cuenta de Twitter, anunció la salida del aire de todos los programas de Chespirito (Foto: Twitter/Roberto Gómez Fernández)

Luego de darse a conocer este conflicto la actriz Florinda Meza , viuda de Roberto Gómez Bolaños, calificó como una agresión hacia el público la salida en todo el mundo de los programas creados por quien fuera su marido justo en un momento en que el mundo necesita diversión y esparcimiento en casa.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, explicó en un corto hilo de Twitter.

Florinda Meza criticó la salida del aire de todos los programas de Chespirito (Foto: Twitter/Florinda Meza)

Días más tarde, Meza volvió a hablar sobre el tema, esta vez en el programa “Ventaneando” de TV Azteca, donde hizo varios señalamientos contra Televisa por el trato que le dieron al recordado dramaturgo.

TELEVISA MALTRATÓ A CHESPIRITO, SEGÚN FLORINDA MEZA

Florinda Meza se pronunció en duros términos contra la cadena Televisa, señalando que Chespirito recibió malos tratos.

“El hecho de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores, si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso, entonces estaban subestimando a Roberto, que les había dado todo”, aseguró en “Ventaneando”.

‘‘Mi Rober, hasta el último día de su vida creo que nunca ha sido valorado en toda la extensión de la palabra’‘, añadió.

Cabe mencionar que la exclusividad en un monto mensual que Televisa le entrega a figuras del espectáculo para que no trabajen en otros medios, pero desde hace varios años ese sistema se ha ido eliminando y hoy son pocos los que siguen obteniendo ese pago.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños cuando comenzaron su relación (Foto: Captura de YouTube)

En otro momento de la entrevista, Meza recordó que Gómez Bolaños debutó en una la televisión independiente mexicana mucho antes que Televisa existiera y que fue gracias a los programas de su marido que la cadena de TV pudo ganar millones. “Pronto adquirió tal rating que empezó a hacerle pasos en la azotea a los de Telesistema Mexicano (hoy, Televisa). Cuando no existía el videotape él ya había dado muchos éxitos que luego fueron ‘refriteados’”, aseguró la actriz.

Asimismo, Florinda Meza expresó su molestia por el hecho que Televisa nunca documentó el éxito que Chespirito y el elenco de “El Chavo del ocho” tenían en otros lugares fuera de México. Recordó, por ejemplo, cómo llenaron dos veces el Estadio Nacional de Chile y Televisa no envió cámaras porque “decían ‘es que Chespirito se vende solo’”. Pero para ella, cubrir estos eventos le habría dado mayor renombre a la empresa.

“Me parece injusto, un Gómez Bolaños nace cada 100 años. Sigue siendo la adoración en todas partes a pesar de que Televisa no se ha tomado la molestia de limpiar, remasterizar (los programas)”, finalizó.

Florinda Meza y Chespirito (Foto: Twitter/Florinda Meza)

