“Yo soy Betty, la fea” fue la vitrina perfecta para dar mayor exposición a todos los actores que fueron parte de la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. El personaje de “Don Armando” era un mujeriego empedernido, así que siempre estuvo rodeado de bellas modelos y una de ellas era interpretada por Lina Marulanda .

La joven actriz tenía 19 años cuando fue convocada a ser parte de algunas escenas en Ecomoda y tenía que coquetear con el personaje principal y sin duda, fue un paso muy importante para su carrera que inició a los 12 años en el modelaje.

Además de aparecer en telenovelas, también condujo algunos programas como el noticiero de CM& y el bloque internacional de Caracol Noticias. También fue anunciada en 2007 como presentadora principal del reality show colombiano “Desafío 2007″, también de Caracol.

Parecía que la carrera de Lina iba viento en popa, pero lastimosamente su vida llegó a su fin bajo su propia mano, ya que la actriz tomó la fatídica decisión de quitarse la vida, pero antes de llevar a cabo esta terrible suceso, la joven decidió dejar una carta para su familia.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE LINA MARULANDA

Han pasado más de 10 años de la muerte de Lina Marulanda y muchos de sus fans aún se siguen preguntando que fue lo que realmente pasó con la actriz y por que tomó esta trágica decisión.

En el año 2011, la revista Cromos de Colombia, publicó una nota en donde Beatriz y Paulina, madre y hermana de la modelo fallecida, relataron incidencias del deceso.

En el texto, las mujeres hablan sobre el diario que tenía la presentadora. " Ella todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, aseguró la mamá de Marulanda a la publicación.

Sin embargo, algo que llama la atención es la carta que dejó la actriz. “Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: “¿Pero por qué escribes eso, mi vida?”. Y ella me dijo: “Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón””, contó Paulina en su momento al medio de comunicación.

No cabe duda que la muerte de Lina Marulanda sigue causando mucho dolor a su familia y a sus fans que hasta el día de hoy no superan su perdida.