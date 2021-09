Después del final de la primera temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés), los fanáticos están casi seguros de que la serie surcoreana tendrá una segunda temporada y esperan con ansias la confirmación de Netflix. Sin embargo, el creador Hwang Dong-hyuk tiene otros planes.

Aunque las cifras están a favor de una segunda entrega, ya que la ficción protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon se ha convertido en un fenómeno y se ubica en el primer lugar del Top10 de las producciones más populares de la plataforma streaming, la renovación podría tardar en llegar.

En una entrevista con Variety, Hwang Dong-hyuk reveló que no está convencido de desarrollar una nueva temporada de “El juego del calamar”. Además de explicar sus razones, habló de la posibilidad de cambiar de opinión.

Para el creador del "El juego del calamar" fue agotador idear los juegos e historias de la primera temporada (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ “EL JUEGO DEL CALAMAR” NO TENDRÍA TEMPORADA 2?

El director y creador de la exitosa serie de Netflix confesó que escribir la primera entrega fue demasiado agotador y por eso no planea realizar una segunda tanda de episodios, al menos por el momento.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju (licor coreano) para que fluyeran los juegos creativos. Ya no puedo hacer eso”, indicó el director de “Namhansanseong” y “Silenced”.

“Escribir ‘El juego del calamar’ fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para ‘El juego del calamar 2′. Es bastante agotador pensar en ello”, agregó.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de retomar el proyecto en algún momento. “Si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar un equipo de guionistas y querría varios directores con experiencia”.

Por el momento, Dong-hyuk quiere centrarse en dirigir películas y actualmente está enfocado en “KO Club”.