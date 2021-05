CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en los cómics homónimos de Mark Millar y Frank Quitely, “El legado de Júpiter” (“Jupiter’s Legacy” en su idioma original) es una serie de Netflix creada por Steven S. DeKnight que narra la historia de la primera generación de superhéroes del mundo y de sus hijos que luchan por estar a la altura de las legendarias hazañas de sus padres.

Sheldon Sampson, mejor conocido como ‘Utopian’, es el líder de un pacto de superhéroes llamado la Unión de Justicia y aunque no logró que su hija Chloe siguiera su camino intenta que su hijo Brandon preserve sus ideales, pero en el fondo no cree que esté listo para tal responsabilidad.

Mientras Chloe no quiere saber nada de superpoderes, Sheldon se esfuerza por seguir los pasos de su padre y madre, quienes creen en un gobierno liberal y correctivo en lugar de tomar la justicia en sus propias manos. Sin embargo, cuando sus amigos son asesinados por el clon del supervillano Blackstar no duda en asesinarlo.

Al mismo tiempo, “El legado de Júpiter” muestra lo que sucedió con la familia Sampson y su industria del hierro durante la Gran Depresión de 1929. Tras el suicidio de su padre, Sheldon empieza a tener alucinaciones y se obsesiona con encontrar un molino de viento, y poco a poco se acerca al nacimiento de la Unión de Justicia.

Sheldon/ Utópico en el líder de la Unión de la Justicia (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL LEGADO DE JÚPITER”?

En tanto, Hutch y su pandilla realizan un encargo para Big Man, más tarde, se revela que este personajes es el hijo de George, quien en algún punto de la historia traicionó a Sheldon y al resto del grupo. Los hijos de estos últimos se conocen en medio de un choque y empiezan una relación.

En el último capítulo de “El legado de Júpiter”, la celda de Blackstar se abre y Walter queda atrapado dentro del cerebro del clon. Grace trae a Raikou para mantener la “puerta” abierta y Brandon intenta consolar a su padre. Ellos hablan de codigo y como al romperlo Skyfox se convirtió en su peor enemigo.

Hutch utiliza su dispositivo para ir a China, pero antes de que pueda obtener su artilugio unos hombres lo reducen y debido al poco oxígeno en la habitación no puede escapar. Chloe llega justo a tiempo y lo salva. Más tarde, el hijo de George muestra que la superarma que podría perforar al ser más fuerte del planeta está lista.

En la prisión, Blackstar amenaza con matar a Brandon, así que Sheldon debe decidir entre salvar a su hijo o mantenerse fiel a los códigos. Sin embargo, gracias a la intervención de Petra no tiene que escoger.

En la mente del clon, aparece George como Skyfox y empiezan a pelear. Como último recurso, Grace entra a su mente y ayuda a Walter a salir, pero con un mensaje para el resto: visiones de Sheldon y Brandon muertos con Skyfox de pie sobre ellos.

Al final de la primera temporada de la serie de Netflix, Raikou descubre que Walter es quien está detrás de todo, fue el quien clonó Blackstar y culpó a Skyfox. Pero cuando Raikou le pide más dinero por su silencio, el simplemente mata a su hija.

Walter resultó ser el verdadero villano de "El legado de Júpiter" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL LEGADO DE JÚPITER”?

Después de ese giro en la trama, es inevitable pensar en una segunda temporada de “El legado de Júpiter”, donde se aborden las siguientes preguntas: ¿Hutch logrará encontrar a su padre? ¿Chloe se reconciliará con su padre y su herencia heroica? ¿La relación de Hutch y Chloe funcionará? ¿Sheldon descubrirá la verdad sobre su hermano? ¿Qué hará Grace tras ver la visión de su esposo e hijo muertos? ¿Sheldon realmente renunciaría al código por su hijo? ¿Qué pasará con la Unión de Justicia? ¿Sheldon perderá a su hijo por culpa de su hermano?

Aunque hasta el momento Netflix no ha confirmado una segunda entrega, Mark Millar habló al respecto a la publicación escocesa Herald Scotland.

“El próximo año habrá la segunda temporada de Júpiter. Habrá The Magic Order, un espectáculo de terror y un gran proyecto de espionaje”, dijo el guionista. No obstante, el 6 de mayo dijo algo diferente a Deadline.

“La temporada 2 depende de la audiencia. No queremos ser demasiado arrogantes. Todo lo que veo es que estamos entrando en esto increíblemente optimista. Nos sentimos muy bien por eso. He visto, incluso a Covid, me senté en las ediciones casi todos los días y nunca me canso de eso. Por eso, a la gente le encanta tanto como a nosotros”, señaló.