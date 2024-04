El Pájaro Loco regresa en una nueva aventura. Después de ser desterrado del bosque, encuentra refugio en el Campamento Woo Hoo, pero antes de poder disfrutar de ese lugar, tendrá que hacer todo lo posible por salvarlo de un inspector que amenaza con clausurarlo. Eric Bauza es el encargado de darle voz al protagonista de “El Pájaro Loco se va de campamento” (“Woody Woodpecker Goes to Camp” en su idioma original), pero quiénes conforman el elenco de la película animada y de live-action de Netflix. A continuación, te comparto la lista de actores y personajes de la comedia dirigida por Jon Rosenbaum.

La secuela de “Woody Woodpecker” de 2017 fue escrita por Stephen Mazur y Cory Edwards, mientras que Jon Kuyper se desempeñó como productor. La cinta producida por Universal 1440 Entertainment en coproducción con Universal Animation Studios se estrena el 12 de abril de 2024 y cuenta con las actuaciones de Chloe De Los Santos, Josh Lawson, Mary-Louise Parker, Esther Son y Evan Stanhope, además de las voces de Kevin Michael Richardson y Tom Kenny.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PÁJARO LOCO SE VA DE CAMPAMENTO”

1. Eric Bauza como Woody Woodpecker

Eric Bauza, conocido por dar voz a varios personajes de Looney Tunes y por papeles como Foop en “The Fairly OddParents” y Tiger Claw en “Teenage Mutant Ninja Turtles”, le presta su voz al Pájaro Loco, quien empieza a hacer de las huyas en el Campamento Woo Hoo, dirigido por Angie.

Eric Bauza da voz a Woody Woodpecker, quien pierde su hogar en el bosque, en la película "El Pájaro Loco se va de campamento" (Foto: Netflix)

2. Kevin Michael Richardson como Buzz Buzzard

Kevin Michael Richardson, quien prestó su voz a Goro en “Mortal Kombat”, al Captain Gantu en la franquicia “Lilo & Stitch”, Kamek en “The Super Mario Bros. Movie”, a Deus Ex Machina en “Matrix Revolutions” y a otros personajes en programas como “Family Guy”, “The Cleveland Show” y “American Dad”, “Los Simpson” y “Futurama”, da voz a Buzz Buzzard, un buitre antropomórfico que busca estafar al Pájaro loco.

Kevin Michael Richardson da vida a Buzz Buzzard, quien busca estafar a Woody Woodpecker, en la película "El Pájaro Loco se va de campamento" (Foto: Netflix)

3. Tom Kenny como Wally Walrus

Tom Kenny, que ha prestado su voz a personajes como Bob Esponja, Heffer Wolfe en “La vida moderna de Rocko”, el Rey Helado en “Hora de Aventura”, el Narrador y Alcalde en “Las chicas superpoderosas”, Carl Chryniszzswics en “Johnny Bravo” y Dog en “CatDog”, está detrás de Wally Walrus, también conocido como Pablo Morsa, en “El Pájaro Loco se va de campamento”.

Tom Kenny asume el rol de Wally Walrus, también conocido como Pablo Morsa, en la película "El Pájaro Loco se va de campamento" (Foto: Netflix)

4. Mary-Louise Parker como Angie

Mary-Louise Parker, saltó a la fama por papeles en “Grand Canyon”, “Fried Green Tomatoes”, “The Client”, “Bullets over Broadway”, “A Place for Annie”, “Boys on the Side”, “The Portrait of a Lady” y “The Maker”, asume el rol de Angie, la directora del Campamento Woo Hoo.

Mary-Louise Parker como Angie, la directora del campamento, en la película "El Pájaro Loco se va de campamento" (Foto: Netflix)

5. Chloe De Los Santos como Maggie

Chloe De Los Santos, que apareció en las series “Yo Mama Battle!”, “La tierra de las mareas”, “Jade of Death”, “The End”, “Agencia de asuntos mágicos” y “La Brea”, es la encargada de interpretar a Maggie, una de las niñas que asiste al Campamento Woo Hoo.

Chloe De Los Santos como Maggie, la nueva amiga del protagonista de la película "El Pájaro Loco se va de campamento" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El Pájaro Loco se va de campamento”:

Josh Lawson

Esther Son como Rose

Evan Stanhope como Gus

George Holahan-Cantwell como Orson

Kershawn Theodore como Mikey

¿DE QUÉ TRATA “EL PÁJARO LOCO SE VA DE CAMPAMENTO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Woody Woodpecker Goes to Camp”, “tras ser echado del bosque, el Pájaro Loco encuentra un maravilloso hogar: el Campamento Woo Hoo. Pero la alegría se acaba cuando un inspector amenaza con clausurarlo…”

¿CÓMO VER “EL PÁJARO LOCO SE VA DE CAMPAMENTO”?

“El Pájaro Loco se va de campamento” se estrenará en Netflix el viernes 12 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película animada y de acción en vivo solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.