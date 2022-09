Desde el estreno de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, el 2 de septiembre de 2022, han surgido nuevos misterios respecto a la trama y a los personajes de la serie de Amazon Prime Video. Definitivamente, The Dweller, The Nomad y The Ascetic son los que más intrigan causan.

Las tres figuras viajan juntas y observan el cráter que se formó cuando The Stranger cayó en la Tierra Media. Pero de este grupo destaca The Dweller porque los fanáticos de la ficción basada en la obra de J.R.R. Tolkien creen que se trata de Sauron o de uno de sus seguidores más fieles.

El personaje interpretado por Bridie Sisson parece ser un elfo rapado, con un velo blanco y con unos profundos ojos azules. Apareció en el quinto episodio de “The Rings of Power” acompañado de una guerrera de pelo rojo y otra mujer que lleva un escudo con el símbolo de las constelaciones que The Stranger está buscando.

The Dweller, The Nomad y The Ascetic en el quinto episodio de "Los anillos de poder" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUIÉN ES THE DWELLER Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

De acuerdo con Time, The Dweller, The Nomad y The Ascetic vienen de las tierras de Rhûn, que se encuentra en el extremo oriental de la Tierra Media y donde Sauron pasó algún tiempo consolidando su poder. ¿Significa que estos tres seres tienen algo que ver con Sauron?

Inverse sugiere que estas tres figuras podrían ser parte de una especie de culto de Sauron que creen que The Stranger es en realidad el Dark Lord, así que lo buscan para ayudarlos a cumplir sus macabros planes. Otra opción es que The Dweller sea Sauron, que aún no se ha convertido en el Dark Lord.

También es posible que The Dweller y sus dos acompañantes tengan una misión similar a la de Galadriel, es decir, buscan evitar que la oscuridad crezca en la Tierra Media y necesitan encontrar al hombre del meteorito para confirmar si se trata de Sauron y evitar que consiga su objetivo.

Sauron es un experto en cambiar de forma y en la línea de tiempo de “El señor de los anillos” se disfrazó de un elfo llamado Annatar antes de engañar a Celebrimbor para que forjara los anillos de poder. Entonces, ¿quién es Sauron en secreto?

La productora ejecutiva de “The Rings of Power”, Lindsey Weber, habló con Time sobre los rumores que señalan que The Dweller y Dark Lord son la misma persona. “Estamos disfrutando de toda la especulación en línea y podemos decirles que Bridie Sisson es una actriz increíble. También pensamos que a los fanáticos les gustaría saber que su personaje viaja desde el lejano este, desde las tierras de Rhûn…”