Después de la trágica muerte del hijo de Rutila (Carmen Aub), el clan Casillas vuelve a perder a otro miembro en la novena temporada de “El señor de los cielos”, exitosa serie de Telemundo. Se trata de Berenice Ahumada, personaje interpretado por Thalí García, quien el 12 de marzo de 2024, a través de su cuenta de Instagram, acusó a la importante televisora de abusos y delitos, relacionados a sus participaciones en reality shows como “Los 50″ y “La casa de los famosos 4″. A continuación, te cuento cómo murió la hermana de Diana (Isabella Castillo) y la reacción de la actriz de 34 años.

En la misma transmisión en vivo, también reveló que su personaje abandonaría la serie protagonizada por Rafael Amaya. “En enero [del año pasado] cuando terminamos la octava temporada de ‘El señor de los cielos’ me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba 6 meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar. Obviamente aunque no haya una exclusividad uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para la compañía… En mayo me enteré, por amigos en común, que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada en realidad solo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme”, explicó Thalí García.

¿CÓMO MURIÓ BERENICE AHUMADA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 9″?

Berenice Ahumada, quien apareció por primera vez en la sexta temporada de “El señor de los cielos”, se casó con Jaime Rosales (Alan Slim), el gobernador de Quintana Roo, y desde entonces ha sufrido maltratos y humillaciones. En el capítulo 25 de la novena entrega, Berenice descubre que Jaime asesinó a su madre gracias al video que le envió El Cabo. Cuando Rosales pregunta si todo está bien, ella disimula su dolor e inventa una excusa.

Poco después, Berenice confronta a Jaime Rosales y se produce un fuerte discusión entre ellos que termina con el político corrupto y cómplice de El Cabo empujando a la hermana de Diana Ahumada. A pesar de los esfuerzos de Jaime por reanimarla, la caída provoca la muerte del personaje de Thalí García.

“La mataste Jaime. Acabas de matar a tu mujer, por accidente pero la mataste”, señala Aurelio Casillas que presenció todo. ”No es cierto, eso no es cierto”, responde Rosales. “Ya no hay nada que hacer, créeme, yo sé cuando alguien está muerto, la mataste”, le reitera el líder del clan Casillas.

Jaime Rosales (Alan Slim) trata de reanimar a Berenice Ahumada (Thalí García) en la temporada 9 de "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

LA REACCIÓN DE THALÍ GARCÍA

“Alan Slim eres lo mejor que me pasó, te aplaudo el gran actor que eres, tu generosidad. Eres sin duda el mejor compañero en escena que he tenido y de los mejores amigos que Dios me ha regalado. Te amo con el alma”, escribió la actriz mexicana desde su perfil de X (antes Twitter).

Además de dedicarle esas emotivas palabras a su pareja de ficción, se despidió de su personaje a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. “Qué nostalgia cerrar un ciclo tan largo, tantos años, tanto cariño. Pero se muere un personaje para dar vida a nuevos y mejores. Por siempre agradecida por regalarme a la Neni. Fue un honor formar parte de la serie más vista de la TV Hispana”.

Berenice Ahumada (Thalí García) murió por culpa de Jaime Rosales en la temporada 9 de "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)