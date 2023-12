Nadie detiene a Aurelio Casillas, quien regresa a su naturaleza violenta dispuesto a cobrar venganza. La novena temporada de “El señor de los cielos” promete ser muy emocionante y desde ya existe una enorme expectativa de sus fanáticos que se mueren de ganas y no ven la hora de que, finalmente, los nuevos capítulos sean estrenados.

Para muestra un botón. Telemundo, para emoción de los más fieles espectadores de la historia protagonizada por el actor Rafael Amaya, ha soltado un pequeño adelanto en forma de tráiler de lo que se verá en 2024, el cual ha enseñado una pequeña muestra de lo desatado que estará el personaje principal junto a sus secuaces.

EL TRÁILER DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 9”

Ni bien se reproduce el adelanto de la nueva temporada, se ve que Aurelio Casillas está dispuesto a todo por venganza. Su objetivo es claro y nada ni nadie lo detendrá para conseguir lo que está buscando, así que ha optado por recurrir nuevamente a la violencia más despiadada que lo ha caracterizado en anteriores entregas de esta ficción.

Es más, para demostrar que esta vez habrá más acción que nunca, Telemundo acompañó el tráiler con una narración de Aurelio Casillas, en la que él mismo detalla algunos puntos de su accionar y lo que le sucederá a Cabo.

“Ahora sí se me soltaron todos los demonios y no me arrepiento de nada porque yo pa´ vengarme me pinto solito. Sé que esto les va a arder, que va a traer consecuencias, pero esta vez vengo a enterrar a mis enemigos y a quien sea que se me atraviese. Ahora es cuando van a saber cómo es que se incendia un país. Llegó tu hora Cabo”, dice Aurelio Casillas mientras se ve parte de la acción en imágenes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 9”?

La nueva temporada se estrena en febrero de 2024, de acuerdo a la información oficial de Telemundo. Sin embargo, no se ha especificado la fecha exacta, por lo que queda estar atentos a lo que la cadena latina informe en las próximas semanas, ya que no queda mucho para que llegue ese mes.

Respecto al horario, esa información tampoco ha sido revelada a detalle, pero lo más lógico es que la producción de “El señor de los cielos 9” siga siendo emitida en el horario prime time.