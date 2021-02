Fernanda Castillo ha demostrado ser una gran luchadora. Luego de salir victoriosa de un difícil momento cuando estuvo internada en el hospital a sólo semanas de haber dado a luz a su primogénito Liam, dejó claro que a sus 38 años es una mujer muy fuerte.

Fortaleza que heredó de uno de sus personajes más queridos y al cual le rinde homenaje. Nos referimos a la recordada Mónica Robles en “El señor de los cielos”. Debido al gran cariño que le tiene, la actriz no dudó en dedicarle unas cuantas palabras en su cuenta de Instagram.

“TBT al personaje que me enseñó a pelear y a creer en mí”, escribió junto a las cinco fotografías que subió de su memorable protagónico.

Tras la publicación, sus miles de seguidores le dieron ‘me gusta’ e hicieron comentarios de todo tipo resaltando su interpretación en la serie de Telemundo.

Fue gracias a esta narcoserie que la recordada Mónica Robles se ganó el corazón de los fanáticos a lo largo de cinco temporadas y, sin duda, siempre será recordada por haber interpretado a una de las mujeres más fuertes de la ficción.

La salida de Fernanda Castillo fue vista por millones de televidentes al final la quinta temporada cuando muere, algo que nadie podía creer porque se había convertido en uno de los personajes principales del drama.

“Cuando yo terminé Mónica Robles la verdad es que me dolió a mí como si fuera mío [porque] son muchos años”, manifestó la intérprete hace años con los medios tras su salida de la serie.

Pero lo que no cabe duda es que el papel que dio vida la actriz impulsó su carrera artística y gracias a la cual ha realizado todo tipo de papeles en series y películas explorando dramas, acción y comedia.

¿CÓMO NACIÓ MÓNICA ROBLES?

Hace unos meses, Fernanda Castillo compartió unas fotografías jamás antes vistas, las cuales según Fernanda Castillo fueron las que entregó cuando participó en el casting para darle vida a la villana de “El Señor de los Cielos”.

La actriz aseguró que desde un principio quiso que ‘Mónica’ se viera como una mujer súper poderosa a la cual nadie podría derrumbar.

“Estas fotos fueron el inicio de ‘Mónica Robles’. Fui con mi amigo Uriel Santana y le pedí que me hiciera ver diferente, fuerte, sexy, poderosa y lo logró. Fueron las fotos que entregué para poder hacer el casting del que, hasta hoy, ha sido el personaje más importante y especial de mi vida. Gracias a toda esa gente que creyó en mí y me apoyó desde el principio, no se me olvida”, escribió Fernanda.