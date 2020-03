“Élite” 3: lo que debes recordar antes de ver la temporada 3

La tercera temporada de “Élite” se estrena este viernes 13 de marzo de 2020, seis después del lanzamiento de su segunda entrega, y por si no recuerdas todo lo que sucedió en los anteriores episodios, aquí te contamos lo que debes saber antes de ver la nueva tanda de capítulos de la serie española de Netflix.

Pero antes, en la tercera entrega de “Élite”, los protagonistas se enfrentan a sus últimos meses en el instituto, una etapa en la que tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Un viaje en el que el amor, el sexo y la amistad estarán más presentes que nunca, pero también los celos, los secretos y el deseo de venganza, que amenazan con destruir unas vidas que no han hecho más que empezar.

Tráiler de Élite - Temporada 3

POLO FUE LIBERADO

Aunque gracias a la treta orquestada por Samuel y Guzmán, Carla terminó por confesar lo que pasó con Marina: Polo la golpeó de muerte y ella junto a Christian lo ayudaron a encubrir el crimen, lanzando el arma homicida -un trofeo escolar- a un lago cercano, Polo negó todo y volvió a Las Encinas.

Con ayuda de Cayetana, Polo recuperó el arma homicida, es decir no hay pruebas en su contra. Sin embargo, hay algo con lo que él no puede lidiar, la culpa.

Al respecto, Darío Madrona advirtió de cara a la tercera temporada que Polo "ya está lidiando con una conciencia culpable y no es precisamente la persona más estable". Entonces, ¿buscará redimirse ante Guzmán y los demás? "No estoy seguro, pero definitivamente queremos que la gente lo entienda, que se ponga en sus zapatos. Es alguien que ha hecho algo horrible y claramente tiene problemas, pero también tiene conciencia y arrepentimiento, y la mayoría de las veces es solo un niño asustado".

"(Es) mucho más interesante tener a todos los personajes en esta área gris donde todos son capaces de lo mejor y lo peor. No pensamos en nuestra serie en términos de héroes y villanos... Y todo el mundo es un héroe en su propia historia, la que se cuentan a sí mismos", agregó Madrona.

no lo pueden mantener detenido, Nano no puede volver y la investigación por el asesinato de Marina continúa. ¿Realmente se librará de la justicia? ¿Hasta dónde llegará Cayetana por proteger a su novio? ¿Cayetana pagará las consecuencias tal como lo hizo Carla?

Polo y Carla estarán frente a frente en la tercera temporada de "Élite" . (Foto: Netflix)

NANO DECIDIÓ ESCAPAR

Luego de ser liberado por falta de pruebas en su contra, Nano visitó a la familia de Marina para una vez más decirle que la amaba y jamás la hubiera lastimado y después se dio a la fuga para no volver a prisión.

Mientras Polo continúe libre es poco probable que nano regrese. Además, en su intento de limpiar su nombre, Polo usará la desaparición de Nano para culparlo del crimen, pero ¿hasta cuándo le durará la mentira?

“Nano se ha escapado y para la mayoría de las personas eso es casi una admisión de culpa. Polo no es una mente maestra malvada, tampoco lo es Cayetana. Él solo está usando lo que tiene a mano para probar y demostrar su inocencia. No es tan complicado. No hay arma homicida, el padre de Carla está negando su historia, no hay tanto contra de él. Y también tiene abogados realmente caros”, apuntó el mismo cocreador de “Élite”.

¿Nano volverá en la tercera temporada de "Élite"? (Foto: Netflix)

EL “ROMANCE” DE SAMUEL Y CARLA TERMINÓ

¿Fue real? En principio, su relación empezó bastante alejada del amor. Ambos tenían segundas intenciones para estar cerca del otro: Samuel quería descubrir la verdad sobre la muerte de Marina, mientras Carla quería tenerlo controlado para que no descubriera que fue Polo quien la asesinó.

Sin embargo, terminaron involucrándose sentimentalmente. Así lo demuestra Samuel en su última conversación con la hija de la marquesa. 'Samu' le dice que no está feliz con los resultados porque la perdió a ella, y aunque Carla responde: “nunca me tuviste”, anteriormente le demostró que siente algo por él... ¿o era una mentira? ¿Qué siente exactamente Carla por la persona que le tendió una trampa? Además, ¿qué sucederá con Rebeca, quien también está enamorada de Samuel?

“Yo no me esperaba para nada mi trama con Samuel, no me lo había imaginado nunca y me gustó mucho cómo evoluciona en sus diferentes etapas y los momentos que pasan juntos. Me parece que es una relación muy complicada y con muchas capas. Y bueno, los finales, que son increíbles en esta serie. En la primera temporada yo me lo olía, pero es verdad que el público no se lo podía esperar. Y el final en esta te da la vuelta a la cabeza”, comentó Ester Expósito sobre esta relación.

Carla no quiere reconocer que ¿también estaba -o está- enamorada de Samuel? (Foto: Élite / Netflix)

GUZMÁN Y NADIA SE SEPARARON

Durante la segunda temporada de “Élite”, Nadia tomó la iniciativa y se acercó cada vez más a Guzmán, quien dejó a ‘Lu’ para empezar una relación con la hermana de Omar, sin embargo, la religión y cultura de la familia Nadia los bloquearon. Por eso ella lo rechazó más de una vez, aunque no quiere renunciar a él.

Luego de que ‘Lu’ publicara el video, Nadia se alejó, otra vez, de Guzmán y habló con sus padres y les pidió perdón por la deshonra que le causó a su familia, pero su padre lejos de despreciarla o echarla de casa, como lo hizo en su momento con Omar, optó por apoyar a su hija. ¿También la apoyará si ella decide tener una relación con Guzmán?

Por lo visto, en el tráiler de nueva temporada, Nadia y Guzmán se mantendrán cerca, pero otro personaje se interpondrá en la relación, no, no se trata de Lu.

Nadia tuvo que decirle a su papá lo del video con Guzmán (Foto: Élite / Netflix)

LA RELACIÓN DE ‘LU’ Y VALERIO QUEDA AL DESCUBIERTO

Cuando ‘Lu’ comparte el video de Guzmán y Nadia, Valerio se decepciona de su medio hermana y decide exhibirla en medio de una cena familiar: le envía un texto a su padre para que este mire debajo de la mesa mientras él tiene su pie en medio de las piernas de ‘Lu’.

¿Qué harán sus padres ahora que saben lo que sucede entre ellos? ¿El resto de la escuela se enterará? Hasta el momento solo lo saben Samuel y Nadia.

Por lo visto en el tráiler, el padre de ambos echó a uno de ellos de su casa ¿a quién? Además, se muestra a Valerio involucrando en drogas y con Rebeka.

¿Qué pasará con 'Lu' y Valerio en la tercera temporada de "Élite"? (Foto: Netflix)

ANDER PERDIÓ LA AMISTAD DE GUZMÁN

Ánder tuvo que cargar con la confesión de Polo, quien asesinó a Marina y esta situación hizo que Ánder, en más de una ocasión, pensara en contarle la verdad a Guzmán. Pero a pesar de las dudas y de su reticencia a hacerlo, supo guardar el secreto de su amigo, lo que le ha costado su amistad con Guzmán.

Su relación con Omar también atravesó por varios problemas, pero al final resistió. Sin embargo, se ha especulado sobre una posible enfermedad para Ander en la tercera temporada de “Élite”.