A través de seis temporadas, “Élite” se ha consolidado como una de las series españolas más importantes en el catálogo de Netflix, plataforma que no ha dudado en aprobar el desarrollo de un spin off titulado “Élite: historia breves”, en la que desarrollan a sus personajes y tramas.

Con más de 60 personajes, entre principales y recurrentes, la producción española de Netflix ha visto pasar a reconocidos y polémicos actores como Danna Paola, Ester Expósito, Álvaro Rico, Miguel Herrán, Pol Granch, entre otros.

Si bien el éxito de la serie hizo que el servicio de streaming aprobara una nueva temporada de “Élite”, la sétima en la continuidad de “Las Encinas”, esto no se reflejaría en el pago de los actores, tal como lo reveló recientemente Carmen Arrufat.

La actriz tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Carmen Arrufat / Instagram)

EL PAGO DE NETFLIX A LOS ACTORES DE “ÉLITE”

Hace unos días, la actriz se presentó en el podcast “Animales Humanos”, donde reveló cómo se siente haberse unido a la serie cuando se encontraba en la cima de su popularidad y no en las primeras temporadas.

“Es mucho mejor así, porque voy a tranquilamente por el metro. Yo hice un trabajo de consciencia y de decirme: ‘Carmen, no va a pegar el boom de las otras temporadas, tampoco te pongan expectativas’”, indicó la actriz de 20 años.

Según indicó, antes de ingresar a la controversial serie de Netflix, muchos aseguraron que “te va a cambiar la vida, ya verás. Tienes que estar muy preparada”, algo que resultó ser cierto, pero “al ser la sexta temporada es evidente que no ha tenido tanto boom”, recordó.

Del mismo modo, la actriz reveló que el sueldo recibido en la producción creada por Carlos Montero y Dario Madrona no es el que muchos seguidores se imaginan.

“Todo el mundo idealiza estar en Élite y piensa que te van a pagar superbién, pero nos pagan igual de bien que en otros proyectos. Yo en HIT cobré más, por ejemplo”, aclaró.

Sin embargo, también reconoció que en ocasiones como esta, el dinero no lo es todo, pues el prestigio y auspicios que da la producción para otros proyectos es clave para los actores.

“No nos pagan mal, pero es verdad que lo que te da ‘Élite’ es contacto con muchas marcas. Cobras bien, el mismo trabajo que podrías cobrar en otra serie. De dinero no se habla, no se pregunta”, explicó.

Carmen Arrufat como Sara en la sexta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

CARMEN ARRUFAT EN “ÉLITE”

La actriz española es una de las nuevas incorporaciones para la sexta temporada, en la que vida a Sara, una importante influencer que es novia de Raúl (Alex Pastrana), otro destacado personaje que esconde una conducta reprobable.

Al ver la relación abusiva en la que se encuentra, Mencia (Martina Cariddi), quien ha empezado a interesarse en Sara, busca que esta rompa con su novio, algo que, al final de la temporada, no consigue.