Como parte del calendario de estrenos para el mes, Netflix confirmó el lanzamiento de la sexta temporada de “Elite”, la cual llegará a la plataforma de streaming el próximo 18 de noviembre con el regreso de antiguos personajes y la salida de otros consagrados en “Las encinas”.

El cierre de la quinta temporada dejó sorprendido a más de un suscriptor del servicio de streaming, pues pese a la ayuda de Patrick, todo parece indicar que Samu, debido a su forcejeo con Benjamín, será una nueva baja en la prestigiosa escuela.

A pocos días del estreno de la nueva temporada, se ha confirmado que algunos actores dejarán la serie, entre los que se encuentra Pol Granch, quien ha protagonizado más de una polémica en su corta carrera.

Valentina Zenere y Pol Granch en una escena de la quinta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

EL PAPEL DE POL GRANCH EN ELITE

Recientemente, el artista español conversó con La Vanguardia sobre el lanzamiento de su segundo disco y su futuro tras su salida de la serie de Netflix, principalmente por las controversias a las que ha estado vinculado.

Si bien el actor es recordado por interpretar al príncipe Phillipe von Triesenberg, Granch ya tenía mucha experiencia, sobre todo por ganar concurso “Factor X”, por lo que su inclusión en la serie no causó sorpresa.

Sin embargo, el actor comentó que el papel que debía interpretar inicialmente no era el de Phillipe, aunque se negó a revelar cuál fue el rol que no llegó a interpretar.

De acuerdo con Fórmula, el personaje que debía interpretar Granch no era otro que Patrick. Por lo que, de haber tomado el papel, los seguidores no habrían visto al príncipe en su romance con Cayetana, sino convertirse en el tercero en discordia en la relación de Omar y Ander.

Para la sexta temporada, Pol no ha sido considerado en el reparto, una decisión que ya aceptó, asegurando que “se acabó mi tiempo en Las Encinas”, pero adelantando nuevos proyectos en su futuro.

Pol Granch ganó una de las temporadas de "Factor X" (Foto: Pol Granch / Instagram)

POL GRANCH HUYE DE MADRID

La relación del actor con los haters no ha sido la mejor, tal como admitió en la misma entrevista, pues nunca pudo sacudirse la pobre imagen que dejó tras sus controversiales comentarios.

“No me presento a algunos sitios por miedo al que dirán. Los prejuicios se me han aumentado por mil”, reconoció Granch.

De acuerdo con el actor, la presión que sufrió fue tal que llegó a pensar en retirarse. “He llegado a coger asco de mí mismo y a dudar de quién soy, verme como una tercera persona que no merecía triunfar en lo que le gusta”, indicó.

“Es un proceso duro, es jodido el pensar si puedo ir o no a un festival por si me van a tirar cosas. Me ha pasado mucho. Ha venido gente hasta mi casa para insultarme y a mi hermana embarazada le llegaron a desear la muerte de su bebé”, añadió.

Debido a esto, el actor ha optado por huir de la capital española, buscando un poco de paz y así evitar a los detractores.

“Me tuve que ir de Madrid. Me exilié como un Rey antiguamente. En este aspecto sí que tengo cosas en común con el personaje de Phillipe”, sentenció.