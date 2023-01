Elizabeth Álvarez es una actriz con muchos años de trayectoria en telenovelas, películas y obras teatrales, colocándose como una de las grandes exponentes de México en este rubro, así que ha tenido una vida muy satisfactoria haciendo lo que más le gusta. Sin embargo, la nacida en Ciudad Juárez ha tenido otros sueños a lo largo de su trayectoria.

Uno de sus sueños frustrado que tenía desde hace muchísimo tiempo lo pudo cumplir y de gran manera. Lo extraño de todo esto fue que, para lograrlo, se puso las pilas en el 2020, es decir, cuando tenía 43 años de edad, demostrándole a sus fanáticos de las redes sociales que nunca es tarde en esta vida.

Es así que la esposa de Jorge Salinas contó, con mucho orgullo, todo lo que ha vivido desde ese momento en el que pudo lograr algo que se planteó mucho tiempo atrás. Eso sí, también dejó en claro que hay algo que, probablemente, jamás podrá cumplir por falta de talento.

EL SUEÑO QUE ELIZABETH ÁLVAREZ CUMPLIÓ A LOS 43 AÑOS

En una entrevista con el programa “De primera mano”, Elizabeth Álvarez reveló que en octubre de 2020, cuando ya tenía 43 años de edad, cumplió uno de los más grandes sueños que tenía y que, hasta ese entonces, no lo había conseguido.

Se trata de algo relacionado con la cocina, pues ella siempre quiso dedicarse a eso o dar a conocer lo mejor de ella en ese ambiente. Es así que abrió su canal de YouTube, en el que comparte sus mejores recetas, tips y demás.

Desde ese momento, sus fans le dieron una gran acogida a ese nuevo proyecto y ha hecho que su nombre ahora esté muy relacionado con lo culinario, participando en varios eventos de este tipo.

“Siempre decía que yo quería ser chef y por eso saqué mi canal de YouTube. Parte de cocinar es porque tenía esta pasión, es un gusto y quería hacerlo, y ahora lo comparto y hago ‘lives’, trabajo en campañas, hago mis creaciones y mis recetas, me encanta”, manifestó Elizabeth Álvarez.

Elizabeth Álvarez incursionó en la cocina con un canal de YouTube (Foto: Cocinando y celebrando / Instagram)

LO QUE ELIZABETH ÁLVAREZ NO PODRÁ CUMPLIR

Durante la misma conversación, la actriz de 45 años de edad dio a conocer que tiene otro sueño que quedará frustrado de por vida y no por falta de ganas, sino por carecer del talento para cumplirlo de manera correcta.

Se trata de la posibilidad de ser cantante. Por más que no le vaya tan mal con el micrófono en la mano, Elizabeth Álvarez reconoció que no tiene el talento necesario para dedicarse a ello.

Además, dejó en claro que respeta mucho a los cantantes, así que no podría incursionar en ese rubro solo por cumplir sus sueños, sino que necesitaría tener la capacidad necesaria con la finalidad de hacerlo como Dios manda.

“Algo que sí me frustra, o sea, algo que me hubiese encantado ser y que no soy es cantante. Creo que ese es un don que es para muy pocos, es un regalo maravilloso y aprecio y disfruto tanto los cantantes que jamás me atrevería a cantar. Me ha tocado por proyectos tener que hacerlo y ha sido muy difícil porque no tengo el talento”, añadió.