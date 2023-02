Luego de 20 años interpretando a la doctora Meredith Grey, Ellen Pompeo le dijo adiós a “Grey’s Anatomy”, una de las producciones más importantes en la historia de ABC, y su personaje su unió a otros icónicos como la doctora Yang o Arizona Robbins, interpretadas por Sandra Oh y Jessica Chapsaw, respectivamente, las cuales también dejaron la producción.

Si bien la serie de ABC creada por Shonda Rhimes continúa con nuevos personajes e intensas historias en el hospital Grey Sloan Memorial, esta no contará con la actriz que le dio nombre a la producción por 19 temporadas.

De hecho, la salida de actriz estadounidense se dio el pasado jueves 23 de febrero de 2023 en el capítulo “I’ll Follow the Sun” (“Seguiré el sol”), en el que se despide del hospital para unirse a una firma privada donde desarrollará su potencial.

Ellen Pompeo fue protagonista de "Greys Anatomy" por 19 años (Foto: ABC)

LAS ACTIVIDADES DE ELLEN POMPEO TRAS “GREY’S ANATOMY”

Luego de ser una figura secundaria en la serie de la que fue figura central por varios años, Ellen Pompeo se dedicó a grabar una serie para Hulu la cual aún no tiene nombre oficial, pero que le ha permitido disfrutar de su nueva libertad, tal como reveló en conversación con Women’s Wear Daily.

“Es muy divertido. Ahora puedo viajar más. Ya me entiendes.. Me lo he ganado. He pasado muchos años en la serie y eso me quitaba la mayor parte de mi tiempo. Es la primera vez que viajo tanto, porque no estoy trabajando”, indicó la actriz.

Según lo indicado, está disfrutando de vacaciones tras alejarse del proyecto que, si bien la lanzó a la fama, también le demandó muchos años de carrera y el compromiso de no alejarse de las grabaciones.

“He ido a Nueva York cuatro veces. Fui a Dubai; a Utah para esquiar... Hay mucha libertad”, explicó.

Ellen Pompeo en una escena de su último episodio en "Greys Anatomy" (Foto: ABC)

ELLEN POMPEO EN LA SERIE DE HULU

Si bien la serie que ha estado grabando carece de título, el formato corto, comparado con la producción de ABC, le ha dado más tiempo y tranquilidad.

“El formato de 8 episodios es mejor para mí. Especialmente, después de haber estado en una serie de televisión durante tanto tiempo. El streaming tiene un horario increíble”, apuntó.

Y es que a diferencia de las series para televisión, que poseen un mínimo de 20 episodios semanales y un fuerte ritmo de promociones, las de streaming le resultan mucho menos demandantes.

“Trabajas unos meses y listo. (Grabar) Ocho episodios es perfecto. Me apetece mucho seguir haciéndolo. Hacer miniseries y no estar comprometida con nada”, sentenció.