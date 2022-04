Mantenerse más de 15 años como una de las series más exitosas de la televisión no es nada fácil, pero Shonda Rhimes supo lograrlo con “Grey’s Anatomy” a través de sus 18 temporadas con historias que cuentan las experiencias de Meredith Grey, una interna en cirugía que logra ser aceptada en el Seattle Grace Hospital y que con el paso del tiempo se convierte en jefa de Cirugía General en el ahora Gray Sloan Memorial Hospital.

Ella es uno de los personajes que aparece en casi todos los episodios a lo largo de los 16 años transcurridos desde su estreno en 2005. Este papel es interpretado por Ellen Pompeo, quien en la ficción inicia su carrera médica junto a otros cuatro colegas y cuyas historias personales cautivaron a sus fieles seguidores.

Debido a que apareció en escenas muy conmovedoras, para la protagonista del drama médico no es nada fácil elegir entre los muchos capítulos uno que sea su favorito; sin embargo, dio a conocer no uno, sino dos los elegidos.

En "Grey's Anatomy", Ellen Pompeo es Meredith, papel que cautivó a la audiencia por más de 15 años (Foto: ABC)

LOS EPISODIOS DE “GREY´S ANATOMY” QUE MÁS LE GUSTA A ELLEN POMPEO

A continuación, los nombres de los episodios preferidos por la talentosa actriz.

Lo que dijo en “Good Morning América”

Cuando fue invitada al programa “Good Morning América”, a Ellen Pompeo se le hizo la consulta y ella dio a conocer con cuál de todos se quedaba y su respuesta fue “Episodio Piloto”, al señalar que con él se daba inicio a todo.

En otra entrevista mencionó otro capítulo

Pero esta no era la primera vez que le consultaban sobre el mismo tema, ya que cuando participó del evento “Variety’s Power of Women”, junto a Chandra Wilson, Debbie Allen y Krista Vernoff contando su experiencia sobre trabajar en el drama, dio otro nombre.

“Son demasiados episodios, demasiadas temporadas. Yo... yo... yo... yo no quiero decir, pues ha habido muchos buenos; así que no puedo destacar nada”, se limitó a decir al comienzo, pero luego mencionó a “El sonido del silencio”, de la temporada 12. “Ese fue definitivamente uno de mis episodios favoritos. Ser dirigida por Denzel [Washington] fue definitivamente lo más destacado de las 17 temporadas para mí porque es uno de mis ídolos de actuación”, precisó.

Su respuesta causó sorpresa, porque ella tuvo un altercado con el director estadounidense en la grabación de una de las escenas.

LA PELEA DE ELLEN POMPEO Y DENZEL WASHINGTON

En ‘The Sound of silence’ (12x09), Meredith sufre una ruptura de mandíbula a causa del ataque de un paciente. Luego de que sus compañeros lograron salvarla y estabilizarla, Grey fue obligada a escuchar las disculpas de su agresor.

La actriz contó que había preferido no tener que acercarse al personaje hasta el momento de la grabación, así que no ensayaron. Cuando empezó el rodaje de la escena ella sintió que la disculpa no estaba funcionando, por lo que comenzó a improvisar.

“Luego se disculpó conmigo, pero lo estaba haciendo muy suavemente. Y yo estaba enojada porque tuve que sentarme allí y escuchar esa disculpa. Él no me estaba mirando a los ojos y le grité: ‘¡Mírame! ¡Cuando te disculpes, mírame!’, eso no estaba en el diálogo”, recordó Pompeo en su podcast.

Al parecer ese acto de improvisación no fue del agrado del Denzel Washington, quien le llamó la atención y recalcó que era el director. Obviamente, esto enfadó a la actriz quien no dudó en mencionar que era la protagonista y conocía a su personaje.

Ellen Pompeo aclaró que le tiene “el mayor respeto como actor, como director, como todo” y atribuyó la discusión a que ambos son muy apasionados en su profesión y tuvieron un desacuerdo: “Fue una experiencia increíble, realmente lo fue (...). Estuvimos bien después de eso. Él es uno de los mejores”.

“Hizo el programa porque su esposa es una gran fan. Su esposa es realmente quien le dijo: ‘Ese programa es increíble, deberías ir a hacerlo’. Creo que él vio como un buen ejercicio entrar y dirigir algo rápido”, agregó la protagonista de “Grey´s Anatomy”.