Lily Collins es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y se encuentra en la cima del éxito gracias a su gran talento y trabajo en la serie “Emily en París” que se ha convertido en una de las producciones más vista de Netflix.

La hija del músico Phil Collins inició su carrera en el 2009 y fue así que apareció por primera vez como la hija adolescente del personaje de Sandra Bullock en “The Blind Side”. La serie de Netflix no es la primera comedia romántica de Collins, ya que anteriormente protagonizó “Love”, “Rosie” y “Stuck in Love”.

En esta nota te vamos a contar 10 cosas que quizás no sabías sobre Lily Collins y te sorprenderás.

1. ESCRIBIÓ UN LIBRO

El libro es una colección de ensayos personales de la intérprete dirigidos a un público adolescente. (Foto: Instagram)

En el año 2017 publicó el libro “Sin filtros. Sin vergüenza, Sin arrepentimiento”. En el texto habla de la relación con su progenitor y además, menciona que lo perdona por no haber sido el padre que esperaba. Phill Collins dejó a su familia cuando Lily tenía cinco años, tras haberle sido infiel a su segunda esposa y confesarlo mediante un fax.

2. FUE REDACTORA

10 cosas que no tienen sentido en "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Antes de ser actriz, Lily estudio periodismo y fue redactora del NY Confidential de la revista británica Elle Girl. También escribió en varias ocasiones para la revista Seventeen y fue corresponsal de Nickelodeon en los los Kids' Choice Awards, donde entrevistó a varias estrellas de cine.

3. CÓMO INICIÓ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Lily Collins estrena nueva serie en Netflix, recordamos otras ficciones que protagonizó y que se encuentran en los servicios de streaming. (Foto: Netflix/ Disney)

En el 2009 entró a Hollywood participando en el filme Blind side junto a la actriz Sandra Bullock. Sin embargo durante su niñez y adolescencia ya aparecía en comerciales y programas en la televisión británica. Entre las películas que ha hecho Collins están: Mirror Mirror, Stuck in love, The english teacher, The Mortal Instruments: City of Bones, Love Rosie, Rules Don’t Apply y muchas más. Esta última le trajo su primera nominación al Globo de Oro como Mejor actriz en un musical o comedia.

4. TRANSTORNOS ALIMENTICIOS

"To The Bone"("Hasta el hueso"), protagonizada por Lily Collins, llega a Netflix el 14 de julio. (Foto: Agencias)

Collins sufrió de anorexia por varios años, enfermedad que llegó a su punto máximo cuando tenía 16 años. Todo eso lo cuenta en su libro que publicó en 2017 y paradójicamente protagonizó To the bone, un filme que trata de la enfermedad que ella padeció.

5. TALENTO MUSICAL

Al igual que su padre, Collins tiene habilidades para la música. La actriz ha cantado en soundtracks de películas como Mirror Mirror, una adaptación de Blancanieves que protagonizó en 2012.

6. AMANTE DE LAS SAGA

Actriz Lily Collins, hija del cantante Phil Collins. (Foto: AFP)

Es fanática de la saga Star Wars así como también por Harry Potter. La artista fue considerada para uno de los papeles principales en la cinta Star Wars: epidosio VII.

7. AMANTE DE LA LECTURA

Se ha declarado amante de las novelas de Jane Austen y para ella no hay mejor plan para relajarse que leer. Su libro preferido de la autora es Orgullo y prejuicio. Además, como ya se había mencionado es admiradora de Harry Potter, de modo que se ha leído también aquellos libros.

8. SUS NOVIOS FAMOSOS

Zac Efron y Lily Collins protagonizan "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile". (Foto: AP)

Lily Collins mantuvo una relación con el actor Taylor Lautner en el año 2011, sin embargo, el vínculo no prosperó y le dieron término. Zac Efron fue otra de sus parejas, pero para junio del 2012 ya se anunciaba que habían cortado. Luego estuvo con Jamie Campbell Bower con quien duró hasta el 2013, en el 2015 decidieron darse una nueva oportunidad pero en el 2016 culminó su amor. Su pareja actual es Charlie McDowell.

9. SE VA A CASAR

Lily Collins y Charlie McDowell están juntos desde el año pasado. (Foto: Instagram / @lilycollins).

Su novio y ahora prometido, Charlie McDowell le pidió matrimonio a finales del mes de septiembre. Lily compartió fotografías de ella posando con el anillo en su cuenta de Instagram declarando que es la felicidad más genuina que ha sentido.

10. LUCHA POR SUS IDEALES

Lily Collins es amante de los animales (Foto: Instagram)

Es amante de los animales, le gusta generar consciencia sobre los desórdenes alimenticios, sobretodo anorexia tras haberla padecido.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Emily en París”, serie de Darren Star en Netflix

Tráiler de "Emily en París", serie de Darren Star en Netflix