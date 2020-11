Emily en París se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix y ha conquistado a millones de personas que esperan con ansias la segunda temporada. Todo lo que rodea a la historia del creador de “Sex and the city” se ha convertido en interés de los fanáticos.

Tras el lanzamiento de los primeros 10 episodios de la serie, todo el mundo comenzó a hablar de sus protagonistas. Los más destacados de Emily in París son Lily Collins, Phillipine Leroy Beaulieu, Ashley Park , Samuel Arnold y Lucas Bravo, quien conquistó el corazón de miles de fans.

En una entrevista con Modern Luxury, la protagonista de “Emily en París” confesó que sufrió de trastornos alimenticios y esto, sin duda, fue una etapa muy difícil de su vida.

LILY COLINS Y SU GRAN LUCHA POR SALVAR SU SALUD

Antes de protagonizar el éxito de Emily in Paris , Lily Collins debió enfrentar muy duros momentos a lo largo de su vida. La actriz, hija del cantante Phil Collins, recientemente ha revelado que en su adolescencia sufrió trastornos alimenticios, al igual que el personaje que interpreto en la película Hasta el Hueso de Netflix.

Hace unos años Lilly publicó su autobiografía, “Sin filtros: sin vergüenza ni arrepentimientos, solo yo”. En el libro habló de sus problemas familiares y de los trastornos alimenticios, contra los que ha batallado durante algunos años, y la anorexia, enfermedad que llegó a su punto máximo cuando tenía 16 años.

“Consideraba que hablar de mi lucha contra un desorden alimenticio podría ensombrecer mis logros como actriz, pero también sabía que era algo que tenía que hacer para seguir avanzando como ser humano. Necesitaba dejarlo salir. Siempre me he esforzado por tener conversaciones sobre temas tabús con mujeres jóvenes. Siempre he admirado a las personas honestas y con las que te puedes identificar. Haber sufrido un trastorno alimenticio no me define, no me avergüenzo de mi pasado”, contó en una entrevista, coincidiendo con el lanzamiento de la película “To the bone”, en la que interpreta a una joven con anorexia.

En la actualidad, Lilly está comprometida con el hijo del también actor Malcolm McDowell, Charlie McDowell.

Lily Collins y Charlie McDowell están juntos desde el año pasado. (Foto: Instagram / @lilycollins).

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Emily en París”, serie de Darren Star en Netflix

Tráiler de "Emily en París", serie de Darren Star en Netflix