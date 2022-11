La tercera temporada de “Emily in Paris” llegará a Netflix el próximo miércoles 21 de diciembre. Así, la actriz Lily Collins regresará como Emily Cooper, el personaje que interpreta desde el año 2020.

Tras su emocionante segunda entrega, la producción creada por Darren Star nos mostrará las nuevas aventuras de la protagonista, quien se encontrará en una encrucijada en todos los aspectos de su vida. Esto, luego de mudarse a la “ciudad del amor” por el trabajo de sus sueños.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de la temporada 3 de “Emily en París”? A continuación, descubre quién es quién en los nuevos capítulos de la serie de Netflix.

¿QUIÉNES SON LAS NUEVAS INCORPORACIONES AL ELENCO DE “EMILY EN PARÍS 3″?

1. Paul Forman como Nicolás de León

Paul Forman es un actor reconocido por los proyectos “The Spanish Princess” y “Frank of Ireland”. Él llega a la tercera temporada de “Emily in Paris” dándole vida a Nicolás De León, el heredero del conglomerado JVMA. El personaje está desesperado por demostrar que puede llegar lejos, más allá de la riqueza y el estatus de su familia.

El actor interpreta a Nicolás de León en “Emily in Paris” (Foto: Paul Forman / Instagram)

2. Melia Kreiling como Sofia Sideris

Sofia Sideris es una artista griega que quiere presentar su último espectáculo en la galería de Camille. En París, se verá inmersa en una aventura apasionada. La actriz que la interpreta es Melia Kreiling, famosa por “The Borgias” y “Filthy Rich”.

La actriz interpreta a Sofia Sideris en “Emily in Paris” (Foto: Melia Kreiling / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN LA TEMPORADA 3 DE “EMILY EN PARÍS”?

1. Lily Collins como Emily Cooper

Lily Collins lidera el reparto de la nueva temporada de la producción, como la recordada Emily Cooper. La protagonista se debate entre su lealtad a Madeline en Savoir y la nueva empresa comercial de Sylvie. Además, en su vida personal, las dudas sobre su vínculo con Alfie y Gabriel serán cruciales en la trama.

Lily Collins como Emily Cooper en la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

2. Ashley Park como Mindy Chen

Ashley Park regresa como Mindy Chen en la tercera entrega de la serie. Los trabajos previos de la actriz, quien interpreta a la primera amiga que hizo Emily en su nueva ciudad, incluyen: “All American Bikini Car Wash”, “La lista de Mr. Malcolm” y “Girls5eva”.

Ashley Park como Mindy Chen en la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

3. Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau

En la primera temporada, Sylvie Grateau se presentó como la jefa de Savoir en París. Ahora, tiene su propia empresa. La actriz que le da vida a este personaje es Philippine Leroy Beaulieu, reconocida por la película “Trois hommes et un couffin”.

Philippine Leroy-Beaulieu y Lily Collins en la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

4. Lucien Laviscount como Alfie

Alfie es el banquero inglés que conocimos en la clase de francés de Emily, durante la segunda entrega de la producción. El personaje de Lucien Laviscount es el interés amoroso de la protagonista y quien formará parte del triángulo amoroso entre ella y Gabriel.

Lily Collins y Lucien Laviscount en la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

5. Lucas Bravo como Gabriel

Gabriel es el novio de Camille y el segundo interés amoroso de Emily. Es interpretado por Lucas Bravo, popular por su trabajo previo en “Mrs. Harris Goes to Paris” y su reciente participación en “Ticket to Paradise”.

Lucas Bravo y Lily Collins en la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Otros actores que forman parte del elenco de la temporada 3 de “Emily in Paris”:

Camille Razat como Camille

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Kate Walsh como Madeline

Lily Collins como Emily y Kate Walsh como Madeline Wheeler en la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 3?

La tercera temporada de “Emily en París” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde el miércoles 21 de diciembre. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

A continuación, observa el tráiler de “Emily in Paris” - Temporada 3: