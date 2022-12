Aunque Emma Myers es conocida por su participación en películas como “A Taste of Christmas” (2020) y “Girl in the Basement” (2021), sin duda consiguió el reconocimiento internacional por su papel en la serie de Netflix “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España).

La actriz de 20 años interpreta a Enid Sinclair, la mejor amiga y compañera de cuarto en la Academia Nevermore de Merlina (Jenna Ortega), además de una joven licántropo amante de los colores, que no fue incapaz de transformarse completamente hasta el final de la primera temporada.

Debido a su personalidad y a su cercanía con la protagonista de “Wednesday”, Enid se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Por lo tanto, están interesados en conocer más detalles sobre la actriz que la interpreta.

Además, de su edad y su filmografía, los seguidores de Emma Myers están interesados en conocer detalles de su vida privada, por ejemplo, si tiene novio y de quién se trata.

Emma Myers como Enid Sinclair en la primera temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE EMMA MYERS?

La actriz que también apareció en programas como “Dead of Night” y “The Baker and the Beauty” actualmente está soltera. Si tiene una relación amorosa, la mantiene en secreto, ya que no se tiene noticias al respecto.

Aunque comparte varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, no hay ninguna publicación que de inicios de un romance. No obstante, algunos la relacionan con su compañera de reparto en “Wednesday”, Jenna Ortega.

¿Emma Myers está saliendo con Jenna Ortega? Al igual que sus personajes en la exitosa serie de Netflix, ambas actrices son cercanas en la vida real. Pasan tiempo juntas y comentan sus publicaciones en Instagram y TikTok. Sin embargo, no han confirmado una relación amorosa.

En una conferencia de prensa, Jenna Ortega habló con Pride sobre Wenclair, el apodo que le pusieron a la supuesta pareja. “En un mundo perfecto, habríamos sido una cosa (...) Siempre digo que eran compañeras de cuarto”, señaló con ironía.

Además, en conversación con MTV News, la actriz que participó en series como “You” y “Jane The Virgin” señaló que es posible que en los próximos episodios de “Wednesday”, su personaje deje de salir con chicos. “Ahora que Tyler está fuera de la mesa, siento que ella está fuera de los chicos por un tiempo”.