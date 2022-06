Esra Dermancıoğlu es una de las actrices más conocidas en Turquía. Ha destacado por participar en importantes producciones como “Tierra amarga”, donde interpretó a la malvada Behice Hekimoğlu, pero también ha sabido destacar por sus picantes comentarios. Esta vez ha contado para qué quiere un novio.

La actriz, de 54 años, ha participado en “European Side”, “Qué culpa tiene Fatmagül”, “Tierra Amarga” (”Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) y finalmente recibió la máxima calificación de la audiencia con su papel de Zahide en la serie de televisión “Kaderimin Oyun”.

La famosa ha decidido darse unas vacaciones en Francia, desde donde ha compartido publicaciones disfrutando en las calles y su episodio en el tren. Esto le trajo a colación una reflexión sobre cómo le gustaría que fuera un chico con ella.

¿POR QUÉ ESRA DERMANCIOĞLU QUIERE UN NOVIO?

Esra Dermancıoğlu compartió su día en la estación del tren en París, señaló la situación que vive y manifestó que desea un novio. Esto último llamó la atención de sus más de 580 mil seguidores de su cuenta de Instagram, sobre todo cuando dijo la razón.

Compartiendo la imagen que tomó con sus maletas en una estación de tren en Francia, Dermancıoğlu dijo: “O sea, ¡esto es una miseria! Si me ayudan y me dicen: ‘Te espero para fumar frente a las maletas’. Esos son pequeños detalles ¡Importantes! Pero en este viaje. Justo al subir al tren. Después de eso, es posible que no esté en el tren”, dijo, haciendo sonreír a sus seguidores.

“Creo que quiero a mi novio solo por esto. Vine a la estación de tren. Iré a otro lugar desde aquí ahora”, dijo en su historia de Instagram, en la que compartió una imagen del tren parisino.

Continuando con sus palabras sobre por qué quiere un amante, Esra Dermancıoğlu usó las siguientes expresiones en su declaración:

“Él no debería estar en el tren. Pero también debería encontrarse conmigo en la estación a la que llego. Este es el amante ideal para mí. Todo lo hago yo mismo, no importa. Lo que más me destroza es llevar equipaje. Y, por ejemplo, si vas a subir al tren, de qué plataforma sale. Estoy muy molesta“, añadió.

La artista Esra Dermancıoğlu pasa sus vacaciones en París (Foto: Esra Dermancıoğlu / Instagram)

¿QUIÉN ES ESRA DERMANCIOGLU?

La actriz turca Esra Dermancıoğlu cumple 55 años el 7 de diciembre de 2022. A pesar de que nació en Estambul en 1968, su formación se dio en el extranjero, entre Suiza y Estados Unidos, donde estudió Administración.

Sin embargo, su pasión por la actuación la llevaría por otro rumbo. Su carrera en la televisión despegó cuando formó parte del elenco de la exitosa “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”, la telenovela donde dio vida a Mukaddes, otro papel antagónico. Además del teatro, también estuvo en películas, pero se le conoce más por su trabajo en la televisión. Su más reciente papel lo viene haciendo en “Kderimin Oyunu” como Zahide. MÁS DETALLES AQUÍ.