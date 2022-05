“Tierra amarga” no deja de sorprender a sus miles de fanáticos en todo el mundo. Tras la muerte del protagonista de la historia, Yilmaz, se produciría otra tragedia en la telenovela y es que Hünkar, madre de Demir Yaman, también corrió la misma suerte. Pero no todo quedaría allí, pues, a ellos se suma Behice, personaje interpretado por la actriz Esra Dermancıoğlu quien le dijo adiós a la producción otomana.

La telenovela “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Cukurova”) es considerada una de las producciones turcas más exitosas de todos los tiempos y gracias a su gran popularidad ha logrado cruzar las fronteras y llegar a países como España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, entre otros.

Junto a los protagonistas Hilal Altınbilek, Ügur Günes, Murat Ünalmis y Vahide Perçin, también apareció la reconocida actriz Esra Dermancıoğlu, quien se puso en la piel de Behice.

Züleyha acusa públicamente a Behice de la muerte de Hünkar en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Precisamente, Behice es la tía de Müjgan y llegó a la casa en Çukurova con el pretexto de cuidar a la doctora, pero poco a poco sus intensiones fueron saliendo a la luz y se entusiasmaba con la idea de conseguir mucho dinero a como de lugar.

En “Tierra amarga”, Behice es una de las villanas que se ganó el rechazo del público. Sin embargo, en la vida real, la actriz Esra Dermancıoğlu es reconocida por su gran trabajo actoral y su profesionalismo que demuestra en las producciones en las que participa.

Una de las grandes producciones donde también se le vio a Esra Dermancıoğlu fue en " Fatmagül” donde interpretó a Mukkades.

Esra Dermancıoğlu en su papel de Mukkades en Fatmagul (Foto: Tims & B Productions)

ASÍ MUERE BEHICE EN “TIERRA AMARGA”

La telenovela “Tierra amarga” continúa imparable y en España cada uno de sus impresionantes capítulos se emiten a través de la señal de Antena 3.

Precisamente, el episodio 85 de la muerte de Behice se transmitió en Turquía en febrero del 2021, mientras que en España esto se verá esta semana.

El personaje Behice toma la drástica decisión se suicidarse luego que le confesara toda la verdad a Fekeli respecto a que fue ella quien causó la muerte de Hünkar y Yilmaz.

Behice en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

POR QUÉ ESRA DERMANCIOGLU LE DIJO ADIÓS A “TIERRA AMARGA”

Esra Dermancıoğlu será recordada por ser la gran villana en la telenovela “Tierra amarga” y por su gran profesionalismo como actriz al interpretar a Behice.

Sin embargo, la actriz también decidió tomar un rumbo distinto y alejarse de la exitosa producción turca. Según informó el portal diezminutos algunos comentarios apuntan a que Esra Dermancıoğlu recibió una propuesta de trabajo en la serie “Kaderimin Oyunu”.

Behice se debate entre la vida y la muerte en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Pero esa no sería la única versión, pues, otros medios turcos deslizaron la posibilidad de que su alejamiento fue estrictamente por temas de salud.

“He tenido hoy un ataque, hacía tiempo que no me pasaba. Es algo que empieza con picor y acaba haciendo sangrar el cuerpo. Es un inconveniente muy importante”, señaló según diezminutos.

La actriz no quiso alejarse de “Tierra amarga” sin despedirse de todo el equipo de producción y de sus miles de fans.