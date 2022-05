La ciudad de Çukurova se sume en un profundo duelo con la muerte de Yilmaz y Züleyha está destrozada porque la vida le ha arrebatado la última oportunidad que tenía de ser feliz al lado de su gran amor. El joven no logró sobrevivir luego de un terrible accidente y así ha sido su último adiós en “Tierra Amarga”.

“Bir Zamanlar” Çukurova” viene arrasando en su país de origen y en otros 30 territorios de todo el mundo, incluida España, que emite la telenovela turca por la señal de Antena 3.

La situación ha conmovido y sorprendido a la audiencia, debido a que se Yilmaz es uno de los personajes principales de la historia. Cuando el joven despertó en el hospital y pudo hablar con sus seres queridos como Fekeli, Züleyha, sus hijos; e incluso con Müjgan y Demir. Esto generó mucha esperanza, pensando en su pronta recuperación, pero todo cambio: Yilmaz se ha ido para siempre y así ha sido su último adíos.

¿CÓMO FUE EL ÚLTIMO ADÍOS A YILMAZ EN “TIERRA AMARGA”?

La ciudad de Çukurova ¿se viste de luto para rendirle homenaje a Yilmaz, el gran amor de Züelyha, el “hijo” de Fekeli; el aún esposo de Müjgan. Demir también se encuentra acongojado, al igual que Saniye y parte de los empleados de la hacienda Yaman , que estuvieron en el hospital rogando de que se mejore. Estas fueron las reacciones de las personas más cercanas a Yilmaz, que acudieron a darle el último adiós:

Züleyha desconsolada

Züleyha no puede creer lo que está viviendo. En la morgue del hospital, la mujer abraza el cuerpo sin vida de Yilmaz y le dedica unas palabras de despedida y, después, le acaricia suavemente el rostro. En el pasillo, llora de forma desconsolada... No tiene fuerzas ni para estar de pie. Demir se acerca a ella y no puede evitar abrazarla, tratando así de paliar de laguna forma el dolor que siente en su corazón. La mujer recuerda los inicios de su relación con Yilmaz, mucho antes de que acabasen en Çukurova, cuando lo único importante para ambos era estar juntos pese a las adversidades, algo que parece estar más cerca de hacerse realidad al fin.

Züleyha no puede creer que Yilmaz se ha ido para siempre en "Tierra Amarga" (Foto: Tims&B Productions imzalı)

Fekeli siente un gran vacío

Fekeli, quien siempre ha querido a Yilmaz como si fuera su hijo, rompió en llanto al ver el cadáver de su “hijo”. Siente que se ha quedado solo y con un gran vacío en su interior. “Una parte de mi se va contigo”, dice.

Yilmaz se ha ido para siempre en "Tierra Amarga" (Foto: Tims&B Productions imzalı)

Müjgan clama perdón

Müjgan acude a la morgue para despiderse de su esposo. La doctora, desde el fondo de sus corazón, volvió a pedirle perdón por todo el daño que le hizo durante el tiempo que duró su matrimonio. Le asegura que siempre lo ha querido, pese a que sus acciones demostraran lo contrario.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE YILMAZ EN TIERRA AMARGA?

Demir consuela a Züleyha en el hospital tras el accidente de Yılmaz. En ese instante, Yilmaz abre los ojos y mueve las manos. Creyendo que pronto se repondrá de sus heridas, uno por uno entra a la habitación a ver cómo está. Minutos más tarde, Demir llega con Adnan en brazos. Ambos hombres dejan a un lado sus diferencias y conversan.

Yılmaz tiene claro que son sus últimos minutos con vida, por lo que le pide a su gran enemigo que, si algo le pasara, se encargue del pequeño Adnan y lo proteja.

Por último, Züleyha llega a la habitación y reafirma su amor por Yılmaz. La mujer le dice que debe poner bien porque les queda vivir mucho. Sin embargo, el cuerpo del joven no soporta más y sufre una crisis que deriva en su muerte. Yılmaz ha muerto, pero antes le dice a su amada: “Cuida de Adnan. Siempre has sido mi gran amor”. MÁS INFORMACIÓN.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas estrenadas en Turquía, su país de origen. Las tres primeras tienen un total de 102 capítulos.