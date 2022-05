Trabajadora, inteligente y muy astuta para hacerle la vida imposible a Züleyha, así se muestra Fadik en la telenovela “Tierra amarga”, producción que ha logrado ser un gran éxito en varios países. Este personaje es interpretado por la reconocida actriz turca Polem Emre quien ha demostrado su gran profesionalismo y ha generado grandes emociones en el público.

Estrenada originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova”, la telenovela “Tierra amarga” actualmente emite su cuarta temporada en Turquía donde ha logrado importante sintonía. Pero el drama otomano también es uno de los favoritos de la teleaudiencia en España donde se ve a través de la señal de Antena 3.

El gran éxito de “Tierra amarga” no solamente se debe a la historia inicial entre Yilmaz y Züleyha y, posteriormente, con Hakan, sino que también ha destacado mucho la gran interpretación de cada uno de los personajes, como el caso de Fadik.

Polen Emre en el papel de Fadik en "Tierra amarga" (Foto: Polen Emre/Instagram)

En el drama turco, Fadik se caracteriza por ser la trabajadora del rancho de la familia Yaman y se encarga de la pequeña mansión. Con el pasar de los capítulos se ha podido ver que es hábil, peligrosa y tratará de hacerle la vida imposible a Züleyha. Muchos creen que ella -en la ficción- envidia a la joven Züleyha por su alto rango dentro de las tierras donde vive.

Polen Emre junto a otros actores de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Polen Emre/Instagram)

¿QUIÉN ES POLEN EMRE, LA POPULAR FADIK EN “TIERRA AMARGA”?

Polen Emre nació en Adana, Turquía, en 1991 y desde pequeña demostró su gran talento para la actuación y fueron sus padres quienes descubrieron que ella llevaba este arte en las venas.

Actualmente, Polen Emre es una reconocida actriz turca cuya fama y popularidad incrementaron al ser parte de la telenovela “Tierra amarga” donde interpretó a Fadik.

Durante la adolescencia empezó a perfeccionar su talento y habilidades, aunque optó por estudiar en la Facultad de Radio y Televisión de la Escuela Plato de Estambul. Tras ello iniciaría su carrera profesional como actriz y su debut fue en el Teatro Estatal de Seyhan con varias obras importantes como Asiye How to Get Ride of Vadif Öngören, según takvim.

Lo que pocos conocían es que la actriz también renunció a su segunda gran pasión, la música, aunque continuó cantando en algunas ocasiones en programas de televisión.

POLEN EMRE ESTÁ COMPROMETIDA

Durante el 2020 Merț Tetik, un destacado jugador de vóleibol le propuso matrimonio a Polen Emre y le entregó un anillo de compromiso, según precisó Kanald. Esto habría tenido lugar frente al mar.

Polen Emre está comprometida con Merț Tetik desde el 2020 (Foto: Polen Emre/Instagram)

Tras ello realizaron una fiesta en junio del 2021 para celebrar su compromiso donde estuvieron acompañados por sus familiares y amigos cercanos.

FOTOS DE INSTRAGRAM DE POLEN EMRE