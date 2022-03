El mundo de la actuación siempre trae algunas sorpresas como el caso de la actriz turca Selin Genç que tiene un parecido con su personaje Gülten Taşkin, en la telenovela “Tierra amarga”. Con un carácter bondadoso y una personalidad sensible, la empleada del rancho se robó el cariño de los fans del drama otomano que se ha convertido en una de las producciones con mayor popularidad.

Durante los últimos años las producciones turcas se han convertido en toda una sensación en la pantallas de varios países como España, Estados Unidos y en América Latina. Y es que la combinación de historias de amor, suspenso, traición y venganza han atrapado de principio a fin al público televidente.

La telenovela "Tierra amarga" es una de las más vistas en España (Foto: captura de pantalla / ATV)

Ambientada en los años 70, “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) relata la historia de Züleyha y Yilmaz quienes se ven obligados a huir a otra ciudad luego que el hombre asesinara a una persona que intentó abusar de su novia. El destino los llevará a un mundo de alegrías, tristezas y peligros, pero harán de todo por salvar su relación.

El drama otomano es protagonizado por los actores Hilal Altınbilek y Uğur Güneş. Junto a ellos aparece un gran elenco de artistas como Murat Ünalmış, Ibrahim Çelikkol, Furkan Palali, entre otros. Pero una de las actrices que se ha convertido en la preferida del público es Selin Genç que interpreta a Gülten Taşkin.

La actriz Selin Genç participó de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Selin Genç / Instagram)

EL MAYOR PARECIDO ENTRE SELIN GENÇ y GÜLTEN

Su lado amigable y gran bondad que demuestra Gülten Taşkin en “Tierra amarga” la ha convertido a Selin Genç en una de las actrices con gran respaldo de la teleaudiencia.

En ese sentido, muchos se han preguntado si existiría algún parecido entre la artista y su personaje.

Ante ello, Selin Genç brindó una entrevista para la revista ‘Soul Arabia’ donde reveló mayores detalles sobre esto, según informó Vanitatis.

“Gülten y yo comunicamos nuestra felicidad abiertamente; además, ambas hablamos con los ojos. Ella es una persona que sabe que vale la pena luchar por lo que cree. Yo soy similar a ella; sin embargo, nuestros métodos probablemente sean diferentes”, expreso la actriz.

Selin Genç en el papel de Gülten en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Selin Genç / Instagram)

Gracias a su personaje Gülten, la actriz ha logrado conseguir muchos fanáticos y seguidores en sus redes sociales quienes han resaltado su gran profesionalismo al momento de actuar en “Tierra amarga”. Asimismo, se debe tener en cuenta que ha sido portada de importantes revistas en su país.

“Me encanta actuar porque me ayuda a desafiar mis límites personales y a ampliar mi potencial para ayudarme a ser cada vez mejor”, precisó.

Selin Genç es Gülten (Foto: Selin Genç / Instagram)

Según los medios de comunicación de Turquía, la joven actriz estaría soltera, pues, hasta el momento no se le ha conocido alguna pareja. Pero hay otros detalles que ella misma confesó como por ejemplo que odia el queso y que Natalie Portman le sirve como su inspiración.

“No soy el tipo de persona a la que le gusta la repetición. Siempre necesito el cambio, la transformación y la sensación de estar avanzando. Me hace sentir más viva transmitir diferentes tipos de emociones, supongo que me gustaría probar papeles opuestos en un futuro próximo”, sentenció.

¿QUIÉN ES SELIN GENÇ?

Selin Genç nació el 21 de junio de 1994 en Estambul, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Işık, además, tomó lecciones de actuación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal Dilek Sabancı, y recibió clases de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak y Nisan Akman en Mam’art Atelier.

Después de comenzar a trabajar con su manager Ali Sabuncugil, tomó lecciones de actuación frente a la cámara de Serkan Altıntaş. Se ganó el reconocimiento del director y productor con su audición, y consiguió su primer rol actoral en “Tierra amarga”.

Dicho papel le ha permitido demostrar su talento y conseguir un gran número de seguidores en sus redes sociales, donde constantemente comparte fotografías y sus más recientes apariciones en importantes revistas.