Cada vez es más común encontrar pareja mediante redes sociales. Con el auge de la tecnología y el inicio de la era digital, han surgido diversas aplicaciones que aseguran que pueden encontrar al amor de tu vida o al menos a alguien para pasar el rato, dependiendo tus preferencias.

Aunque en un inicio los principales usuarios de esta tecnología era gente a la que le costaba mucho tener pareja, poco a poco su uso se fue proliferando, siendo cuna de grandes amores y favorita de miles de personas alrededor del mundo, incluso de celebridades.

Descubre qué famosos confesaron abiertamente usar estas apps y cómo les fue:

Katy Perry

Katy Perry batió récords en Twitter al llegar a los 100 millones de seguidores

Unos años antes de iniciar su relación con su futuro esposo y padre de su hijo, Orlando Bloom, la cantante apostó por divertirse un rato en Tinder, la red social de citas en la que puedes chatear y conseguir un encuentro con personas con las que hay un gusto en común.

“Sí estoy. Realmente estoy metida en Tinder, así que no tengo mucho tiempo”, fue lo que dijo la artista de 35 años en una entrevista que brindó a un medio radial.

Noah Centineo

El actor de la película “A todos los chicos de los que me enamoré” sufrió mucho encontrando a alguien que lo quiera por lo que es y no por su fama. Cansado de estar solo, Noah decidió descargarse Raya, que es como Tinder pero exclusiva para famosos y millonarios; sin embargo, desactivo su cuenta al poco tiempo, ya que prefiere conocer gente mientras realiza algunos de sus pasatiempos favoritos. Así garantiza que ya tienen algo en común.

Hilary Duff

Hilary Duff también ha usado Tinder (Foto: Instagram)

La recordada ‘Lizzie McGuire’ decidió descargar Tinder por consejos de sus amigos que consideraban que necesitaba dejar de lado las relaciones serias y divertirse un rato.

Aunque al principio dudaba de la app, la exfigura de Disney terminó teniendo su primera cita a ciegas y hablando con más de nueve chicos a la vez, pasando realmente un buen momento. Sin dudas, mientras usó la app la pasó muy bien, salvo cuando debía demostrar que era la verdadera Hilary Duff quien estaba detrás de la pantalla.

Sharon Stone

Sharon Stone cumple 62 años convertida en un ícono de Hollywood. (Foto: AFP)

La actriz que cumplió 62 años este 10 de marzo, también quiso probar suerte pero en Bumble. Sharon decidió crearse un perfil en esta aplicación, donde, a diferencia de las otras, las mujeres son las que tienen que dar el primer paso para entablar una conversación. “Me la estoy pasando bien. He conocido a un par de personas encantadoras y he hecho un par de amigos", fue lo que dijo la actriz al hablar de su experiencia.

Mas lo que Sharon no esperó, es que la app cierre su perfil, pues recibió muchas denuncias al pensarse que alguien estaba usando sus fotografías. Bastaron un par de horas para que Bumble verifique su autenticidad y le devuelva su cuenta.

Zac Efron

Zac Efron fue ingresado de emergencia al hospital después de sufrir una "urgencia médica que lo estaría dejando entre la vida o muerte".

Aunque no lo creas, el tan apuesto actor ha declarado en innumerables ocasiones lo difícil que se le hace encontrar pareja. El ex de Vanessa Hudgens decidió crearse hace unos años una cuenta en Tinder para probar suerte.

Sin embargo, ¡nadie lo escogió! Al parecer las chicas de la aplicación creyeron que Zac era tan solo un perfil falso que estaba usando su imagen. ¿Te imaginas que hayan hecho match?

Demi Lovato

Demi Lovato cantará el himno previo al Super Bowl LIV en Miami

La recordada chica de Disney comentó en su documental “Simply Complicated”, que era una usuaria activa de la app Raya. “Estoy en la app de citas tanto con chicos como con chicas”, fue lo que dijo la también actriz que es abiertamente bisexual. Al parecer, a Demi le fue muy bien ya que acotó que había tenido bastante citas con atletas a los cuales ella les proponía encontrarse.

