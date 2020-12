La producción de la segunda temporada de “Euphoria” se detuvo debido a la pandemia de coronavirus, y para evitar que los fans esperen demasiado HBO estrenó un especial navideño llamado ‘Los problemas no duran siempre’, que muestra a Rue luchando contra sus adicciones.

Después de que Jules deja a Rue en la estación de tren recae en las drogas, por eso el capítulo especial empieza con una alegre fantasía: Jules está acostada en la cama y el personaje de Zendaya la despierta con varios besos, pero cuando ella se va a estudiar Rue se mete al baño y tritura unas pastillas, así se muestra la realidad.

Rue está en un restaurante abierto toda la noche hablando con Ali, su patrocinador del programa de 12 pasos. Ella intenta convencerlo de que está mejor y que incluso ha encontrado el equilibrio, pero Ali nota que está drogada.

El episodio especial de "Euphoria" empieza con una alucinación de Rue (Foto: HBO)

LA CONVERSACIÓN DE RUE Y ALI

Durante su conversación de una hora Rue y Ali intercambian varias ideas. Primero el patrocinador intenta explicarle que en lugar de ver a la sobriedad como una debilidad frente a sus problemas debe considerarla su mejor arma. Pero ella responde: “A decir verdad, las drogas son probablemente la única razón por la que no me he suicidado”.

El dialogo también permite conocer más a Ali, quien antes se llamaba Martin y cambió su nombre cuando se convirtió al Islam. Estuvo limpio durante 12 años y aunque recayó por un año y medio está limpio desde hace siete años. También se revela que tiene dos hijas mayores.

Cuando Ali sale para hacer una llamada Rue recibe un mensaje de texto de Jules y se vuelve a desmoronar. Luego explica que aunque lo intenta se queda en el Paso 2 de su programa: la noción de que un poder superior a nosotros puede devolvernos la cordura. Aunque el personaje de Colman Domingo considera que es imperativo creer en algo Rue no cree en dios desde la muerte de su padre.

Colman Domingo interpreta a Ali en "Euphoria" (Foto: HBO)

Rue reflexiona sobre todo lo que le sucede e incluso llega a pensar que es un castigo por su forma de ser, empieza a enumerar sus errores hasta que Ali la detiene y señala que las drogas cambian a las personas.

Después de que Ali le asegura que si sigue drogándose perderá más cosas y a ella misma, Rue se quiebra y dice: “Realmente no planeo estar aquí tanto tiempo. No quiero ser parte de eso. Ni siquiera quiero presenciarlo”.