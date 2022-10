La popularidad de Evan Peters ha incrementado considerablemente a partir de su más reciente protagonismo en “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”, la serie que narra la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer. No obstante, el actor de 35 años ya había hecho papeles memorables en la ficción “American Horror Story”.

En “AHS”, el actor representa tanto a atroces asesinos en serie como a víctimas honestas y genuinas. Estos personajes, en total, dan fe de las habilidades de actuación de Evan Peters. Ser capaz de sacar tanta maldad en una temporada y tanta inocencia en la siguiente no es tarea fácil.

Su carrera histórica en la serie de Fox lo ha visto interpretar a algunos personajes verdaderamente malvados, desde asesinos hasta líderes de culto. Por supuesto, también ha interpretado algunos personajes relativamente heroicos. Conoce, a sus personajes desde los más destacados hasta los menos llamativos.

Los personajes de Evan Peters en “American Horror Story” (Foto: FX)

CADA PERSONAJE DE EVAN PETERS EN “AMERICAN HORROR STORY”

Kit Walker (Asylum)

La vida de Kit Walker, empleado de una gasolinera, da un vuelco cuando los extraterrestres lo secuestran a él y a su esposa, Alma. A raíz del secuestro, Walker es acusado falsamente de matar a su esposa y a otras dos mujeres, lo que provocó su llegada al sanatorio de Briarcliff Manor, donde se le acusa de ser el asesino en serie Bloody Face. Walker es, en última instancia, inocente y solo quería vivir una vida tranquila con su esposa.

Jimmy Darling (Freak Show)

Jimmy Darling, que viaja con el Freak Show de Elsa Mars como ‘Lobster Boy’, tiene ectrodactilia. Desde muy joven, sus padres explotaron su condición para obtener dinero. La educación traumática de Jimmy inculcó en él un sentido de intensa lealtad hacia los demás en su trabajo, y hará lo que sea necesario para defenderlos de aquellos que quieren aprovecharse de ellos. Se las arregla para demostrar que es uno de los personajes más valientes de la temporada.

Rory Monahan (Roanoke)

Rory Monahan es un actor australiano que recreó a Edward Philippe Mott en “My Roanoke Nightmare”. Afable, relajado y extrovertido, Monahan se enamora de su coprotagonista Audrey Tindall (Sarah Paulson). Desafortunadamente, es el primero en morir en la casa embrujada cuando regresa para filmar la secuela del programa, “Return to Roanoke: Three Days in Hell”.

Andy Warhol (Cult)

En Culto, uno de los muchos personajes que Peters da vida es el famoso artista contemporáneo Andy Warhol, a quien una mujer llamada Valerie Solanis le disparó en 1968. Aquí, Warhol es representado como un misógino que rechazó el valor artístico de Solanis simplemente porque es mujer.

Evan Peters como Andy Warhol en “American Horror Story” (Foto: FX)

Kyle Spencer (Coven)

Después que los hermanos de la fraternidad de Kyle Spencer drogan y atacan a la bruja Madison Montgomery (Emma Roberts), él muere junto a ellos cuando Montgomery usa sus poderes para voltear el autobús en el que viajan. Las brujas le devuelven la vida a Spencer, convirtiéndose en una especie de Frankenstein.

Mr. Gallant (Apocalipsis)

El Sr. Gallant es un peluquero que logra convertirlo en uno de los búnkeres de avanzada gracias a su cliente rico, Coco St. Pierre Vanderbilt. Obstinado y engreído, lucha con la vida post-apocalíptica. Es seducido y luego fascinado por Michael Langdon, también conocido como el Anticristo, y asesina a su abuela Evie bajo uno de sus hechizos.

Jesús (Cult)

El Jesús que aparece en “American Horror Story” está lejos del descrito en los textos sagrados judeocristianos. En cambio, en última instancia, es un producto imaginable del líder de culto Kai Anderson. El Jesús de Kai desciende del cielo para salvar al ególatra Jim Jones y chocarle los cinco.

Edward Philippe Mott (Roanoke)

Rory Monahan interpreta a Edward Philippe Mott en My Roanoke Nightmare, el propietario original de la mansión de Roanoke. Cuando el Carnicero que frecuenta la casa destruyó todo su arte, Mott culpó a las pobres personas a las que había esclavizado y las confinó en su sótano. Se encontró con una muerte sobrenatural unos días después.

Evan Peters como Edward Philippe Mott (Foto: FX)

Marshall Applewhite (Cult)

Marshall Applewhite estuvo inicialmente detrás del culto a la muerte Heaven’s Gate, cuyos miembros murieron por suicidio envenenándose con la esperanza de ascender al siguiente plano, uno ocupado por extraterrestres. Heaven’s Gate es uno de los cultos cuya historia Kai Anderson comparte con sus seguidores en Cult.

Charles Manson (Cult)

Charles Manson fue un supremacista blanco que orquestó los horribles asesinatos de Tate/LaBianca en 1969. Los asesinatos representados en nombre de Manson fueron algunos de los más brutales de la historia, y Peters es un psicópata convincente.

David Koresh (Cult)

Otro de los líderes de la secta explorados por Kai Anderson es David Koresh, cuya secta religiosa, la Rama Davidiana, fue diezmada por un violento enfrentamiento con el FBI a principios de los 90. Anderson mira hacia hombres como Koresh en busca de inspiración y orientación en Cult. Eso lo llevó a cometer algunos actos atroces a lo largo de su tiempo en el programa.

Jim Jones (Cult)

Otro líder de culto al que Kai Anderson rinde homenaje es Jim Jones, quien obligó a sus más de 800 seguidores a beber jugo mezclado con cianuro. Kai pone a prueba su culto haciendo un Kool-Aid venenoso diseñado para deshacerse de los cuerpos físicos de todos y ayudarlos a volverse inmortales.

Evan Peters como Jim Jones en “American Horror Story” (Foto: FX)

Austin Sommers (Double Feature)

Austin Sommers es uno de los muchos vampiros que aparecen en Double Feature. También es un dramaturgo famoso y en su primera escena no está claro que sea un vampiro. Austin y el resto se convierten en estas criaturas sedientas de sangre como una forma de desbloquear todo su talento y entienden completamente que van a comer y matar personas siempre que al final obtengan lo que quieren.

Tate Langdon (Murder House)

Tate Langdon es uno de los muchos fantasmas atrapados en el domicilio durante la temporada de Murder House. Cuando estaba vivo, cometió un tiroteo masivo en su escuela secundaria, que se encuentra entre las cosas más malvadas que se hayan hecho en la serie. Agrede sexualmente a Vivien Harmon mientras intenta seducir a su hija Violet. Su ataque a Vivien resulta en el nacimiento de Michael Langdon, quien resulta ser el Anticristo.

James Patrick Marzo (Hotel)

James Patrick March diseñó el Hotel Cortez en Los Ángeles como un verdadero paraíso para los asesinos, repleto de habitaciones ocultas, cámaras secretas y toneladas de escondites. Después de quitarse la vida, el fantasma de March permanece en el lugar, donde tortura y acecha a las víctimas del más allá.

Kai Anderson (Cult)

En Cult, la capacidad de maldad de Kai Anderson no conoce límites. Es el personaje más desquiciado y peligroso interpretado por Peters en toda “American Horror Story”. La única razón por la que el líder de culto maníaco y egocéntrico que espera dominar el mundo falla es porque se mete con la mujer equivocada: Ally Mayfair-Richards (Sarah Paulson).