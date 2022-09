Evan Peters regresó a la pantalla chica de la mano de Ryan Murphy, creador de populares series. Sin embargo, esta vez no se trata de otra temporada de “American Horror Story”, sino de la historia del infame asesino en serie, Jeffrey Dahmer.

“Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” se estrenó en la plataforma de Netflix el pasado 21 de septiembre y consiste en tan solo 10 episodios.

Dentro del reparto, hay otros conocidos actores como Richard Jenkins, Molly Ringwald, Niecy Nash.

En los últimos años, se ha sumado mucho contenido a las plataformas de streaming sobre asesinos seriales, ya sea en películas o series. Hace unos meses, agregaron la cinta protagonizada por Ethan Hawke, “The Black Phone”.

Además, también están los documentales acerca de otras figuras como “Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer”, “Las cintas de Ted Bundy”, “Las cintas de Nilsen”, “Los hijos de Sam”, entre otros.

¿QUIÉN ES EVAN PETERS, EL ACTOR DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”?

Evan Peters es un actor estadounidense conocido por sus roles en la serie antológica “American Horror Story”. Nació en St. Louis, Missouri, por lo que creció en el suburbio de Ballwin.

Su padres son Phil y Julie Peters, quienes lo criaron en el catolicismo y lo inscribieron en una escuela de dicha religión. Tiene un hermano llamado Andrew y una media hermana, por parte de madre, cuyo nombre es Michelle.

Cuando Evan tenía alrededor de 14 años, se mudó junto a su familia al estado de Michigan, donde empezó a tener sus primeros trabajos de modelaje y a tomar clases de actuación.

DATOS PERSONALES DE EVAN PETERS

Nombre completo: Evan Thomas Peters

Evan Thomas Peters Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1987

20 de enero de 1987 Edad: 35 años

35 años Lugar de nacimiento: St. Louis, Missouri, Estados Unidos

St. Louis, Missouri, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

¿CUÁLES FUERON LOS PRIMEROS TRABAJOS DE EVAN PETERS COMO ACTOR?

Evan Peters tuvo un inicio muy exitoso en su carrera como actor, pues fue elegido como protagonista de la película “Clipping Adam” que se estrenó en el 2004. La cinta tuvo un buen recibimiento, al igual que su interpretación, ya que ganó el premio a “Mejor interpretación de revelación” en el Festival de Cine de Phoenix.

Ese mismo año, también tuvo el papel principal de Russell Hayes en la cinta juvenil “Sleepover”. Posteriormente, tuvo un rol recurrente en la serie de Disney Channel, “Phil del Futuro”, como Seth Wosmer.

Entre el 2007 y el 2011, tuvo participaciones secundarias en películas como “An American Crime”, “Gardens of the Night”, “Never Back Down”, “Never Back Down 2″ y “Kick Ass”. Adicionalmente, también tuvo apariciones en la televisión dentro de programas como “One Tree Hill”, “The Mentalist”, “House”, “The Office” y “Monk”.

¿CUÁL FUE EL ROL QUE CATAPULTÓ A EVAN PETERS?

Para su corta edad, Evan Peters había formado parte de varios títulos importantes del cine y la televisión. No obstante, no fue hasta su rol de Tate Langdon en la temporada 1 de “American Horror Story” que se volvió una figura reconocida.

Casualmente, su personaje también era un asesino sociópata, aunque en este caso no era uno serial, sino que desató un tiroteo en su escuela secundaria.

Evan Peters como Tate Langdon en la primera temporada de "American Horror Story" (Foto: 20th Television)

“American Horror Story” fue cocreada por Ryan Murphy, quien también es la mente maestra de otros populares programas de televisión como “Glee”, “Pose”, “Scream Queens”, “American Crime Story” y “Ratched”.

Peters regresó para la segunda temporada, “Asylum”, pero esta vez como Kit Walker, un hombre que se encuentra dentro de un manicomio por asegurar que su esposa fue secuestrada por alienígenas. De la misma forma, formó parte de varias temporadas más.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS ÚLTIMOS PAPELES DE EVAN PETERS?

En el 2019, Evan Peter se sumó al mundo de los mutantes al interpretar a “Quicksilver” en la película de los X-Men, “Dark Phoenix”. En el universo de Marvel, ese personaje fue interpretado por Aaron Taylor Johnson, pero cuando lo revivieron temporalmente en la serie “WandaVision”, fue a Peters a quien trajeron de vuelta.

Evan Peters como Quicksilver en "X-Men" (Foto: 20th Century Fox)

El 2021 estuvo lleno de sorpresas para el actor, pues además de sumarse al MCU, también se llevó un Premio Emmy como “Mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica” debido a su participación en “Mare of Easttown” junto a Kate Winslet.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE EVAN PETER EN “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”?

La nueva miniserie de Netflix muestra la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos, dentro de los que aparecieron en la década de los 70′s y 80′s.

Evan Peters es el responsable de retratar la problemática adolescencia de este infame personaje, su retorcida psicología y sus terribles crímenes.

De acuerdo con la historia en la que se basa la serie, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas inocentes entre 1978 y 1991.