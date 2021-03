Eve Hewson es una de las actrices que está triunfando en Hollywood tras protagonizar “Detrás de sus ojos” (“Behind Her Eyes” en su idioma original), una miniserie británica de Netflix que se ha convertido en todo un éxito en la plataforma de streaming, ocupando los primeros lugares de las más vistas y generando muchas reacciones en las redes sociales.

“Detrás de sus ojos”, basada en la novela de 2017 del mismo nombre de Sarah Pinborough, sigue a Louise Barnsley, una secretaria y madre soltera que tiene una vida rutinaria hasta que tropieza en un bar con David, un misterioso hombre que resulta ser su nuevo jefe, además de esposo de Adele, una mujer a la que Louise conoce por accidente en la calle.

Eve Hewson, hija de Bono, ha acaparado las miradas de todos tras dar vida a la misteriosa Adele Ferguson en la exitosa serie de Netflix. En la trama, ella está casada con David, pero se siente completamente sola y aislada hasta que conoce a Louise, con quien entabla una extraña amistad. A pesar de todos sus problemas no está dispuesta a renunciar a su esposo.

Eve Hewson: la hija de Bono y actriz de Detrás de sus ojos de Netflix

Memphis Eve Sunny Day Hewson es una actriz irlandesa. Es hija de Bono, vocalista principal de la banda de rock U2 y de la activista irlandesa Ali Stewart. Según Bono, Eve fue llamada así a por haber nacido el 7 de julio a las 7:00; «eve» está dentro de la palabra «seven» —“siete”—.

Tiene tres hermanos, una hermana mayor, Jordan, y dos menores, Elijah Bob Patricius Guggi Q y John Abraham. Eve estudió en el St. Andrew’s College en Dublín y asistió a la Universidad de Nueva York (NYU) antes de tomar la decisión de ser actriz.

Eve estudió actuación en Nueva York y ha protagonizado una serie de películas, videos musicales y programas de televisión tanto en su país de origen como en el extranjero. Gracias a su trabajo y talento está ganando popularidad internacional.

Es hija de Bono, vocalista principal de la banda de rock U2 y de la activista irlandesa Ali Stewart. (Foto: Eve Hewson/ Instagram)

El primer papel de Eve Hewson fue en la cinta “This must be the place”, protagonizada por Sean Penn en 2011. Luego interpretó a la enfermera Lucy Elkins en el drama “The Knick”.

En 2015 estuvo bajo la dirección de Steven Spielberg para interpretar a la hija de Tom Hanks en la película “The bridge of spies”. Años después, en 2018, se convirtió en Lady Marian en una nueva versión de “Robin Hood”.

Eve Hewson también apareció en Tesla (2020), The True Adventures of Wolfboy (2019), Paper Year (2018), Papillon (2017), Bridge. of Spies (2015), Enough Said (2013), Blood Ties (2013) y This Must Be The Place (2011).

Además, participó en la miniserie de televisión “The Luminaries” como Anna Wetherell. La actriz de 29 años también apareció en numerosos cortometrajes y en el video musical de la exitosa canción “For the First Time” de la banda irlandesa The Script.