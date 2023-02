El último fin de semana transcendió en la prensa de México que el empresario Tommy Mottola le había sido infiel a la compositora Thalía con la peruana Leslie Shaw. Esto causó un gran revuelo en la farándula local y hasta la fecha ninguno de los esposos ha salido a afirmar o negar sobre el rumor que circula en los medios de comunicación.

Ahora bien, una declaración de una extrabajadora eleva la sospechas de una presunta crisis matrimonial al revelar detalles íntimos de la pareja tras 22 años de casados.

¿Qué dijo exactamente? Thalía y Mottola nunca han dormido juntos en todos los años de relación. Esta primicia se dio a conocer en el programa de televisión “Chisme No Like” en el que los presentadores Javier Ceriani y Elisa Beristain brindaron detalles al respecto.

“Estamos en condiciones de confirmar después de 22 años de esa lujuriosa boda de cuentos de hadas, donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria, que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, precisó Ceriani.

La extrabajadora de Thalía fue testigo de que la cantante mexicana y el empresario no comparten habitación, un rumor que se se sabía en el círculo íntimo de la familia.

“Thalia y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia y aquí no existe y no entra Tommy Mottola”, agregó el conductor argentino.

Finalmente, indicó que Thalía se comporta como una niña de 16 años y no deja que su esposo use su baño y mucho menos duerma con ella.

Contrato de confidencialidad

La exniñera de Thalía comentó que no quiso firmar el contrato de confidencialidad que armó la madre de la cantante mexicana, Yolanda, en la que le prohibía revelar detalles del matrimonio.

“El contrato de confidencialidad lo armó Yolanda. Que no pueden decir que Thalía en la semana repite la ropa, no pueden decir si se baña o no se baña, aunque no se baña”, destacó Ceriani.

