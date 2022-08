Desde hace algunas semanas, Ezra Miller ha despertado la preocupación entre sus seguidores y los amantes del cine, pues su conducta errática y problemas con la justicia lo han puesto en una situación peligrosa.

Las polémicas de la celeb de Estados Unidos, además, lo han puesto en contra de las productoras que confiaron en su trabajo, pues es pieza clave en el desarrollo de cintas de DC Cómics y en el universo de “Animales Fantásticos”.

Y es que uno de los procesos más controversiales que atraviesa el artista de 29 años es la presunta relación que tendría con la desaparición de una madre y sus hijos.

Ezra Miller es el responsable de interpretar a "Flash"en el universo de DC Cómics (Foto: Warner Bros)

EZRA MILLER Y LA FAMILIA DESAPARECIDA

Como parte de la investigación que se siga contra el actor, la policía se encuentra en la búsqueda de una mujer y sus tres hijos, quienes estuvieron viviendo en la granja que posee Ezra en Vermont.

Todo surgió luego de que una mujer llamara a los servicios de emergencia afirmando no saber nada de la madre y sus hijos, a lo que el propio actor negó que los tuviera alojados, pues hacía mucho que ellos ya no se quedaban a vivir y no conocía su paradero.

“Miller, el dueño de la residencia, informó que la madre y los niños no se habían quedado allí durante los últimos dos meses”. Sin embargo, esto contradice las publicaciones de la mujer en redes sociales, donde se ven algunos ambientes de la propiedad del actor.

Ezra Miller ha participado en varias series y películas a lo largo de su carrera como actor (Foto: Warner Bros)

La madre, según apunta la revista Rolling Stones, fue demandada por su expareja y padre de sus hijos, pues se los habría llevado sin autorización ni aviso.

Ezra Miller habría conocido a la familia en Hawái, donde fue informado de una presunta violencia doméstica, lo que lo habría conmovido y empujado a darle refugio en su casa en Vermont.

El ambiente sería inseguro para los menores, pues se sabe que Miller posee una gran cantidad de armas, sumado a que el actor fumaría marihuana sin ningún tipo de ventilación y frente a los menores.

Sobre esto, la mujer habría comunicado al padre que el rancho era un “refugio de curación” donde las “armas de fuego son para fines de defensa personal y están almacenadas en una parte de la casa en la que los niños nunca entran”.