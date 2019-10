Este tremendo video causa sensación en Facebook y otras redes puesto que tenemos a nada más y nada menos que a Hugh Jackman como protagonista, cumpliéndole el sueño a uno de sus más queridos fans al regresar como Wolverine en pleno show.

Dicha grabación, que se volvió viral y llamó la atención de distintos usuarios en Facebook, tiene lugar en uno de los espectáculos que está realizando Hugh para la gira 'The Man. The Music. The Show', donde interpreta algunas de las canciones de la película 'The Greatest Showman'.

Ante esto, Jackman es una persona que siempre accede con una sonrisa a tomarse fotos y compartir tiempo con sus fans más queridos (al mismo estilo de Keanu Reeves), por lo que se ha ganado el cariño de grandes y chicos.

El nominado al Oscar, en pleno show de 'The Greatest Showman', encontró a un fan que se emocionó al máximo al verlo y este, al observar lo feliz que se encontraba, se acercó con un tierno "dame la mano", mientras lo grababa y hacía la característica pose de Wolverine, el personaje que este tenía en los X-Men y por el que más se le recuerda.

Tras esto, el fan no pudo contener las lágrimas puesto que Hugh le cogió el celular y empezó a grabarse con él, motivo más que suficiente para transformarse en tendencia y generar miles de compartidos en Facebook.





