Después del final de la primera temporada de “The Falcon and the Winter Soldier” (“Falcon y el Soldado del Invierno”), una segunda entrega de la serie de Marvel y Disney Plus parece inevitable, ya el episodio final dejó muchos hilos pendientes que bien podrían ser contados en nuevos capítulos.

Anteriormente, se reveló que algunos programas tendrán segundas temporadas, pero no se sabe cuáles serán. Además, Kevin Feige reveló que se han discutido ideas para la segunda entrega de “Falcon y el Soldado del Invierno”, aunque esto no es garantía de nada, el éxito de la serie podría asegurar una renovación.

Por otro lado, al final de la primera temporada se muestra el nuevo título del programa: “Capitán América y el soldado de invierno”. Esto debido a que Sam Wilson finalmente decidió continuar con el legado de Steve Rogers y convertirse en el nuevo Captain America. Así que tendría sentido que el nombre de la serie cambie para la segunda temporada.

Sam se convirtió en el nuevo Captain America (Foto: Disney+/ Marvel)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO”?

Al final de la primera temporada de “The Falcon and the Winter Soldier”, Sam aceptó el escudo del Captain America y todo lo que implica, mientras que Bucky completó su redención. En la escena post-créditos, Sam le consigue a Sharon Carter el indulto que le prometió en anteriores episodios de la serie de Marvel y Disney Plus, además, le ofrecen un nuevo trabajo.

Poco después, la doble agente hace una llamada confirmando que ahora tendrá acceso a información secreta del gobierno y está dispuesta a venderla.

Pero ¿con quién está hablando Sharon? La explicación más fácil y más probable es uno de sus seguidores o partidarios. Como Power Broker, Sharon tiene a varias personas bajo su control y parece estar ordenando a una de ellas que prepare a sus clientes para una próxima guerra de ofertas. En lugar de que Sharon tenga que lidiar con pinturas costosas o recrear súper soldados, está a punto de comenzar a vender artículos e información aún más valiosos en el futuro.

Tal vez los Thunderbolts o los Dark Avengers podría ser la amenaza central con la que Sam y Bucky tendrán que lidiar en la segunda temporada. Además, queda pendiente John Walker, quien adoptó el nombre de U.S. Agent.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

La segunda temporada de “Falcon y el Soldado del Invierno” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de "Falcon & Winter Soldier", serie de Marvel y Disney+

ACTORES Y PERSONAJES DE “FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO 2”

De confirmarse una segunda temporada de “The Falcon and the Winter Soldier”, lo más seguro es que Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a interpretar a Sam Wilson y Bucky Barnes. Ambos actores firmaron previamente contratos a largo plazo para apariciones en proyectos del MCU.

Además, es probable que Wyatt Russell regrese como John Walker, Emily VanCamp como Sharon Carter, Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine y Daniel Brühl como Baron Zemo.

Anthony Mackie como Sam Wilson/ Captain America

Sebastian Stan como Bucky Barnes/ Soldado del Invierno

Wyatt Russell como John Walker

Emily VanCamp como Sharon Carter

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine

Daniel Brühl como Baron Zemo

Wyatt Russell volverá como John Walker en la segunda temporada de "Falcon y el Soldado del Invierno" (Foto: Disney+/ Marvel)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”?

Considerando que la segunda temporada de “The Falcon and the Winter Soldier” podría comenzar a filmarse a finales de 2021 o principios de 2022, es probable que los nuevos episodios se estrenen en Disney Plus en los últimos meses del 2022 o incluso en el 2023.