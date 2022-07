Fernando Colunga es uno de los íconos de la televisión mexicana más exitoso de todos los tiempos. El actor alcanzó la fama gracias a su participación en grandes producciones como “María, la del barrio” al lado de Thalía, “La Usurpadora” con Gaby Spanic, “Alborada” junto a Lucero, entre otras, que lo han convertido en todo un galán de telenovelas.

Colunga se ha caracterizado por su talento para la actuación, carisma y profesionalismo a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria. Estas características lo han hecho destacarse dentro de la industria y mantenerse vigente hasta la actualidad.

Si bien es uno de los galanes más deseados de la televisión, Fernando Colunga nunca se ha mostrado con alguna pareja. El intérprete jamás ha hecho públicas sus relaciones sentimentales o incluso el motivo por el cuál no está casado desde hace mucho tiempo, lo que ha despertado varios rumores sobre su orientación sexual. ¿Qué dice el actor sobre esto?

Fernando Colunga regresará a la actuación de la mano de Telemundo para “El conde: amor y honor” (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DICE FERNANDO COLUNGA ANTE LOS RUMORES SOBRE SU SEXUALIDAD?

Fernando Colunga nunca quiere hablar sobre su vida personal con los medios de comunicación y es muy cauteloso cuando es interrogado sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, esta vez quiso referirse sobre este tema en una entrevista para el programa “Un Nuevo Día”.

Aunque no habló de forma directa sobre su sexualidad, Fernando Colunga sí habló sobre por qué siempre ha mantenido en el anonimato sus romances y la razón por la que los medios de comunicación nunca han encontrado pistas de quiénes han sido sus parejas.

“A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga un compromiso, el que yo forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor, todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo (el matrimonio)”, dijo el protagonista de telenovelas.

Fernando Colunga alcanzó la fama gracias a su participación en grandes telenovelas (Foto: Getty Images)

El actor mexicano señaló que considera que los medios de comunicación de forma frecuente llegan a lucrar con las relaciones personales del medio artístico, siendo algo que no le parece y jamás haría ya que prefiere separar su vida profesional de la sentimental y privada.

“Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida privada’… Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto’”, reveló el protagonista de “La Usurpadora”.

Fernando Colunga nació el 3 de marzo de 1966 en Ciudad de México (Foto: Getty Images)

Las declaraciones de Fernando Colunga ocasionaron varias reacciones y comentarios en las redes sociales donde los usuarios dieron su punto de vista sobre los rumores de la sexualidad del actor.

“Si Fernando quiere o no decir si es gay, hetero, bisexual o lo que sea es muy su problema”, “si él es o no es a nosotros debe valernos, lo que importa es lo que hace en la pantalla chica como desde hace más de dos décadas en Televisa”, “Yo creo que no es gay pero se entiende que no quiera tampoco hablar de sus novias porque todos hacen un circo de lo que sea que tenga que ver con él”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.