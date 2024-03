Quién no sabe quién es Fernando Colunga, uno de los galanes más populares e influyentes de la televisión mexicana, protagonista de telenovelas y series por más de 20 años. Sin embargo, ¿lo conocemos realmente? Probablemente no, pues siempre fue una persona reservada de la que poco se sabe, incluyendo su relación con Blanca Soto, con quien se habría convertido en padre.

Con más de 35 años en la televisión, dando sus primeros pasos como doble de Eduardo Yáñez, pasando por sus roles protagónicos en producciones como “María la del barrio” o “La Usurpadora”, hasta su consolidación en Estados Unidos, el actor siempre destacó por mantener un perfil bajo sobre su vida privada, un rasgo que mantiene.

Quizá por eso, los rumores de la llegada de su primer hijo junto a la también actriz ha sorprendido a sus seguidores, aunque también da pie a preguntas del estilo de si realmente querían ser padres o cuando decidieron dar este gran paso.

Fernando Colunga estaría en una relación con Blanca Soto (@blanksotomivida / Instagram)

¿POR QUÉ FERNANDO COLUNGA Y BLANCA SOTO NO APARECEN JUNTOS?

El hermetismo de Colunga y Soto no es nuevo. De hecho, su relación inició en 2012 y, desde ese año, hasta ahora, nunca han compartido una foto en redes sociales o un evento en el que expresen su amor

“Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada, porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida”, destacó el actor en conversación con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Pese a sus reservas, el galán mexicano no ha escatimado en elogios a su pareja, quien lo ha acompañado en varios momentos de su carrera, aunque también ha explicado los motivos de su postura.

“Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas. Lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer y para disfrutarlo nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’. Bueno, está bien, algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”, añadió.

FERNANDO COLUNGA Y BLANCA SOTO BUSCABAN TENER UN HIJO

Aunque nunca expresaron abiertamente su deseo de convertirse en padres, los actores han sido muy claros sobre la posibilidad de traer a su primer pequeño al mundo y no descartaron que eso llegue a suceder, pero que manejaban el tema con tranquilidad.

“Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya”, inició.

Mientras que, sobre la posibilidad de ser padre añadiría: “Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera”.

Por su parte, Blanca Soto conversó con Mezcal TV indicó que siempre ha querido ser madre, pero no es una idea que se encuentre persiguiendo, sino que se daría con el tiempo.

“Si Dios los manda, adelante, pero no se me ha dado. Pero soy muy maternal, ¡una cosa tremenda! Me gustarían gemelos, eso sí me gustaría. Siempre desde niña he querido gemelos”, explicó.

Hasta el momento, Ni Fernando Colunga ni Blanca Soto se han pronunciado sobre el rumor de su paternidad, ni mucho menos han mostrado a su pequeño hijo.