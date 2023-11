Como en el manga, el anime de “Shingeki no Kyojin” respetó el capítulo donde se narra una historia corta después de la muerte de Eren y el futuro de Mikasa. En este caso, lo colocaron como una escena post-créditos. Y si bien en un momento se pensó que era una forma de Hajime Isayama para frenar un poco la controversia por el final de su historia, en realidad es un pasaje clave que cierra el círculo de la propuesta de “Ataque a los Titanes”.

Dejando de lado la diversión de los memes, no se puede negar que “Attack on Titan” se despidió a lo grande, con un final decente y que mantiene su tono con respecto a su desarrollo. ¿O esperaban un desenlace feliz o totalmente destructivo en una historia sobre la guerra, la libertad y la resistencia?

Que Eren priorizara la felicidad de sus amigos y un mundo sin titanes es coherente (el mundo cruel del que hablaba Mikasa se les apareció cuando solo eran niños), aunque eso cargó con un alto pecado: lo convirtió en un genocida. Pero, desde el arranque, los protagonistas de esta ficción japonesa tienen las manos manchadas de sangre. Y esa es la gran virtud de la serie: plantea una serie de dilemas éticos y morales mientras se desentraña lo que hay detrás de los titanes y la sangre de los eldianos.

Esa complejidad, incluso, se mantuvo hasta el final del anime, con la desesperanza calando los cuerpos de los eldianos convertidos en titanes. O la aparente indestructibilidad de Eren y el Retumbar de la Tierra. En este contexto, una propuesta marcada por el manejo caótico del tiempo, además, merecía una especie de epílogo que aterrizara la propuesta de Isayama, y así lo hizo en la escena post-créditos del anime.

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Después de que Mikasa asesinara a Eren y detuviera el Retumbar, junto a los últimos miembros de la Legión de Reconocimiento, todos recuerdan que el mismo villano les había explicado su plan: erradicar a los titanes de la Tierra, con el fin de que puedan tener una existencia larga y una muerte no violenta; existir en libertad, sin el miedo de ser devorados por los monstruos.

Tras besarla, Mikasa se lleva la cabeza a Paradis, en lo que debió ser un viaje impresionante desde el Fuerte Salta, para enterrarlo en el árbol donde solía descansar Eren y donde corrían junto a Armin. En ese lugar, le dio un entierro digno y dejó una lápida con el siguiente mensaje: ‘’Aquí por siempre. Descansa tranquilamente, mi más amado, mi querido’'.

Luego, durante los créditos, se ven instantáneas de cómo la lápida es visitada por personas, que se presumen son los de la Legión y sus familias, hasta que se muestra el funeral de Mikasa de anciana, quien es enterrada junto a Eren.

Así, el tiempo pasa y Paradis evoluciona con los años y también entra en conflictos bélicos hasta que queda totalmente destruida o al menos en gran parte en ruinas, según lo poco que se muestra en el final del anime.

Al término de los créditos, hay una pequeña escena donde se puede ver el árbol donde fueron enterrados Eren y Mikasa. Paradis está destruida e, incluso, la vegetación ha cubierto los escombros, como si hubiera pasado el apocalipsis.

En medio de ese panorama, aparece un niño con ropa de exploración, tiene cantimploras de agua, una mochila, una especie de bastón y una bufanda similar a la de Mikasa. Aparece junto a un perro y frente al árbol que ha crecido como si fuera a tocar el cielo.

El funeral de Mikasa en el anime de “Ataque a los Titanes” (Foto: MAPPA)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

La escena post-créditos del anime de “Shingeki no Kyojin” significa que si la humanidad insiste en la guerra solo encontrará destrucción y ruina. A pesar del gran trauma que significó la destrucción del 80 por ciento de la población por parte de Eren con el Retumbar, parece que el acontecimiento no sirvió para nada porque Paradis quedó desolada por el enfrentamiento bélico.

¿Eren vio que ese era el destino de la humanidad y por eso priorizó la vida de sus amigos y el fin de los titanes? Es una pregunta sin respuesta, queda abierta a la interpretación de cada espectador. Pero hay mensajes claros, como el hecho de que la circularidad de la historia de la humanidad: “Ataque a los Titanes” comienza y termina con el árbol, el mundo repitió su mismo error y recayó en la guerra.

¿Los titanes vuelven? Esa es otra interrogante sin resolución. Porque el árbol y su abertura se parecen tanto a los que halló Ymir siglos atrás, donde fue inoculada con el parásito de los titanes. ¿El niño que aparece después de los créditos correrá el mismo destino?

Finalmente, otra lectura menos desesperanzadora, al buen estilo de “Attack on Titan”, es la presencia del niño, un posible Ackerman, quien ha sobrevivido a pesar de la destrucción de Paradis y quizá del mundo. Un niño que simboliza la resistencia de la vida y el futuro, aunque no parezca que haya uno. Un niño que significa una posibilidad de porvenir. Así se despidió “Shingeki no Kyojin”, como una historia realista pero sin perder de vista la esperanza.

¿CÓMO VER “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El anime de “Shingeki no Kyojin” se puede ver en la plataforma de streaming Crunchyroll. Para verlo sin publicidad, debes tener una cuenta de usuario Premium. Si lo quieres ver gratis en esta página, deberás hacerlo con los cortes publicitarios.