Diez años después, el anime de “Shingeki no Kyojin” llegó a su final, un cierre polémico y fiel al manga, el que había generado varios debates entre los seguidores. Hasta el propio Hajime Isayama se disculpó por el desenlace de su historia, dando a entender que pudo haber escrito algo mejor. Incluso se pensó que podría haber algún cambio en el final para la televisión y no fue así. Lo que significa, al menos para mí, un acierto por la propuesta y el tono de la ficción japonesa.

“Ataque a los Titanes” cerró su círculo y terminó donde empezó su trama: en el árbol de Paradis donde Eren dormía y despertaba llorando. Al frente suyo, siempre Mikasa. Tanto al inicio como en el final, Eren mira a Mikasa.

En una ficción marcada por las variaciones del tiempo, la intriga y, por supuesto, la guerra, se esperaba un final a las alturas de las circunstancias: realista, trágico y con una mirada hasta pesimista de la humanidad.

Quizá por la siempre cambiante e innovadora narrativa de Isayama, se esperaba una conclusión más explosiva y original. Pero hasta el pescado más grande del mundo es difícil llevar a la orilla: se deteriora en el camino, como el marlín que pesca El Viejo de Hemingway. Isayama tuvo una gran historia y el cierre padeció su anticlímax natural.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DEL ANIME DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

En el final del anime de “Shingeki no Kyojin”, Armin lidera a los últimos miembros de la Legión de Reconocimiento, para detener el Retumbar de Eren Jaeger, quien ha aplastado al 80% de la población mundial, fuera de las murallas de Paradis, su tierra natal. La estrategia es encontrar a Zeke y asesinarlo; luego, que el titán colosal de Armin acabe con los huesos de su amigo. Pieck tenía otro plan, volar con un explosivo el cuello del titán fundador.

Entre las dudas y las intenciones de hacer razonar a Eren, la batalla se complica por los anteriores titanes que se forman en la estructura ósea del Retumbar. Salen todas las generaciones de portadores, desde Galliard hasta Bertolt. La situación de Levi, Jean, Connie, Pieck y Mikasa se pone más sombría más cuando uno de los titanes rapta a Armin.

Cuando parecía que era el fin de los protagonistas, Falco descubre que puede volar con su titán y trae a Annie y Gabi al campo de batalla. Con Annie, hay más posibilidad de conseguir una victoria. Los dos pequeños también ayudan bastante a frenar a los invencibles titanes antiguos.

Zeke, por su parte, se esconde detrás de los huesos de Eren, pero Armin lo encuentra en los Caminos. Ahí es donde debaten sobre el significado de la vida. El primero cree que no tiene ningún sentido, pero Armin le hace entender que todo vale la pena si pueden disfrutarlo, en su caso, el descubrimiento del mundo fuera de las murallas; Zeke se da cuenta de que podría volver a nacer para jugar beisbol con Tom Xaver, quien aparece junto a los demás portadores de titanes.

Armin y Zeke, de esta manera, convencen a los otros titanes que los apoyen para frenar a Eren. Zeke, por su parte, sale de su escondite, elogia la naturaleza y llama a Levin, quien lo asesina en el acto. Así, Jean consigue activar el explosivo envuelto en el cuello de Eren, gracias a Pieck, y la cabeza se separa de la médula de los titanes, que se une una vez más al titán fundador.

Por eso Armin se transforma en el titán colosal, al entender que Eren no dará marcha atrás a su plan, y destruye la estructura ósea del Retumbar. Pero Eren no muere y se regenera en el Titán Fundador. Armin lo enfrenta, mientras que el organismo desconocido contagia a todos los eldianos y los convierte en titanes, incluido a Jean, Connie, entre otros.

Mikasa, por su parte, entre la indecisión y el dolor de cabeza, decide acabar con Eren. Colocándose la bufanda roja, con la ayuda de los demás, logra romper los dientes del Titán Fundador y entra para cortarle la cabeza a Eren. En medio de eso, se muestra la conversación que tuvo con él en una realidad alterna, en la que ambos escapaban de la guerra, cuando Eren le preguntó qué era él para ella (en la realidad del Retumbar, Mikasa le dice que “familia”).

Ambos estaban en una cabaña, donde vivieron los últimos cuatro años de vida de Eren como portador del titán fundador. Hasta que Eren se duerme/muere, abre los ojos en la boca del titán fundador, antes de que Mikasa le corta la cabeza. Ella se despide y besa el cadáver de Eren. Lo entierra en el árbol de Paradis donde descansaban después de un día de trabajo, donde jugaban a quien llegaba antes, junto a Armin, el que solía llegar último.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DEL ANIME DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Todos los protagonistas tuvieron una conversación con Eren, aunque solo se mostró el de Mikasa y Armin, quien le explica que vive en un tiempo donde el pasado y el futuro están mezclados y que esa era la única opción que había hallado para erradicar a los titanes de la tierra, y así obtener la preciada libertad (fuera de las murallas, sin el miedo a ser devorados por titanes, sin la marginación del mundo)

La explicación detrás de esta decisión es que Eren se convirtió en un genocida y en la máxima amenaza del mundo no solo para eliminar a los titanes y la maldición de los eldianos, sino que también para que sus amigos, Mikasa y Armin, tuvieran un vida larga y murieran de manera pacífica.

Esa subtrama es, en realidad, la principal, porque la propuesta de “Shingeki no Kyojin” es que no se puede hacer nada contra la insistencia de los países de entrar en guerra. Las últimas escenas de “Ataque a los Titanes”, con los créditos, se ve que, cientos de años después de la muerte de Mikasa, a pesar del desarrollo social y tecnológico, las guerras no se detienen y Paradis termina en escombros, destruida por un conflicto bélico.

La historia de la humanidad, al final, está vinculada con la guerra y, para Isayama, eso parece irremediable. Por eso Eren prioriza su acto de amor por encima de seguir buscando otra alternativa para el inevitable fin del mundo por medio de las batallas y las matanzas. Prefiere darle una vida íntegra a sus amigos, después de vivir una infancia y adolescencia marcada por el miedo a la muerte repentina, a ser devorados por titanes regulares o ser pisados por el titán colosal, el primero que vieron Eren, Mikasa y Armin cuando eran niños en Paradis.

En todo lo desesperanzador que suena esto, el mangaka coloca, en el cierre de “Shingeki no Kyojin”, a un niño explorador que llega, junto a su perro, a la entrada del árbol donde enterraron a Eren, con una abertura tan parecida al árbol donde se escondió Ymir antes de ser contaminada con ese parásito extraño que le da los poderes de los titanes. La presencia del pequeño puede significar la vida humana insistiendo en medio de la destrucción. ¿Y el árbol? La posible recaída en el mismo error de la guerra, la historia de siempre.

¿CÓMO VER “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El anime de “Shingeki no Kyojin” se puede ver en la plataforma de streaming Crunchyroll. Para verlo sin publicidad, debes tener una cuenta de usuario Premium. Si lo quieres ver gratis en esta página, deberás hacerlo con los cortes publicitarios.

