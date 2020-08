“Floricienta” es una telenovela argentina que logró batir récords de audiencia durante el tiempo que se emitió. Si bien, la historia de aquella chica huérfana cautivó a todo el público entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, luego de haber llegado a su fin continuó teniendo éxito; algo que no se hubiera logrado por el trabajo conjunto entre la productora Cris Morena y Florencia Bertotti, quien encarnó a la actriz principal.

Sin embargo, tiempo después, la relación entre ellas se resquebrajó, al punto que llegaron a denunciarse. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta pelea que terminó en los tribunales de justicia.

Floricienta fue una producción original de Cris Morena. Recuerda la intro en este video (Video: Telefe)

“NINÍ”, LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Tras el fin de “Floricienta”, la productora continuó con otros proyectos, mientras que la actriz y su esposo Guido Kaczka pensaron en aprovechar el gran momento que continuaba teniendo su personaje. Es así que crean “Niní”, una telecomedia argentina que llegó a las pantallas de televisión entre 2009 y 2010.

Aunque la trama gira en torno a Nina Gómez, una chica inocente y con un gran corazón, que vive con su abuelo en la embajada donde éste trabaja como jardinero; para Cris Morena se trataba de un plagio, pues según ella, en esta nueva historia, el hecho de que la protagonista se enamore del nuevo embajador, un hombre soltero que tiene cuatro hijos adoptivos, narra una historia similar a lo que ocurrió en su telenovela.

A pesar de que la nueva serie también se convirtió en un éxito, desató un batalla legal entre ambas, publicó Infobae.

LA DENUNCIA POR PLAGIO LLEGÓ

Cris Morena y la productora RGB Entertainment presentaron una denuncia por plagio contra Florencia Bertotti, argumentando que “Niní” era una copia de “Floricienta”.

Debido a que la Justicia falló a favor de los demandantes, la actriz y su entonces esposo tuvieron que adelantar el final de su telenovela con un capítulo doble.

Años después, en 2018, Morena fue consultada sobre el tema. “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”.

Ante dichas declaraciones, Bertotti señaló: “No creo haberme equivocado con ‘Niní’. La verdad que no. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”.

Floricienta batió récords de audiencia dado el género durante sus dos temporadas en El Trece (Foto: Telefe)

¿LIMARON ASPEREZAS?

Al año siguiente, en marzo de 2019, con motivo del cumpleaños de la actriz, la productora le envió un mensaje.

“Feliz cumpleaños, Flor. ¡El milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños! ¡Que sea así por siempre y más! ¡Lo mejor para vos!”, le escribió.

Este año Telefe anunció el regreso de Floricienta a su pantalla, en el marco de los festejos por los 30 años del canal, lago que alegró a la productora (Foto: Cris Morena / Instagram)

“FLORICIENTA”

Hace más de 16 años se estrenó “Floricienta”, una telenovela argentina que narra la historia de una muchacha huérfana que tenía aspiraciones de convertirse en una gran cantante, pero que es contratada como niñera de cinco hermanos en una mansión, donde conoce al hombre de sus sueños. Aunque la primera temporada acaba de una forma trágica, al final de la segunda entrega, la protagonista vuelve a enamorarse, forma una familia y es completamente feliz.

Una trama que enamoró de principio a fin a la gente que no se perdía ningún capítulo a lo largo del año y ocho meses que duró (marzo de 2004 – diciembre de 2005), batiendo récords de audiencia inimaginables, sobre todo porque se trataba de una serie de corte infantil y juvenil.

