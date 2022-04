La conductora de “Despierta América”, Francisca Lachapel, vive los que, probablemente, sean los mejores momentos de su vida, y es que un dos después de su matrimonio con Francesco Zampogna, ahora puede lucir el apellido de su flamante esposo y ostentar la ciudadanía norteamericana.

MÁS INFORMACIÓN: Francisca Lachapel y la polémica despedida de soltera con Jomari Goysode Despierta América

Como se recuerda, la presentadora de República Dominicana se casó con el empresario italiano en 2019, pero mantuvo el apellido de su exesposo Ricky Lachapel durante varios años, por lo que requirió de algunos trámites para poder cambiarlo por el de su actual pareja.

Además, la presentadora y modelo de 32 años logró obtener la ciudadanía norteamericana en una ceremonia privada, pues, aunque estuvo acompañada por su mejor amiga, Taña Orduña, y su esposo Francesco Zampogna, ellos tuvieron que esperarla en otro cuarto por protocolo.

MÁS INFORMACIÓN: Francisca Lachapel y el porqué creyó que sería rechazada por la familia de su esposo

FRANCISCA LAPACHEL CELEBRA SU CIUDADANÍA

En conversación con sus compañeros de “Despierta América”, la ex “Miss Belleza Latina” aseguró haberse emocionado hasta las lágrimas cuando aprobaron sus documentos que la convierten en ciudadana norteamericana.

“We did it… Lo logramos muchachos, estoy muy contenta, bien feliz, muy emocionada con mi certificado de naturalización, ya oficialmente ciudadana de esta gran nación que me ha dado tantas oportunidades. Con mucho orgullo levantando esta bandera de un país que abrió las puertas, y me ha permitido lograr cada uno de mis sueños… Lloré mucho, es muy bonita la ceremonia, contentísima de poder compartirlo con ustedes”, indicó.

“Diosito nos ha bendecido mucho, nunca nos ha soltado a mano, y poquito a poquito hemos cumplido las meta… Pasaron para mí unos 11 años para que pasara este momento, sé que muchos están esperando más poder resolver su situación migratoria, no pierdan la esperanza, los tiempos de Dios se completan cuando tienen que ser”, resaltó en el programa.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Francisca Lachapel vendía ollas en Nueva York para sobrevivir

FRANCISCA LAPACHEL CAMBIA SU APELLIDO A ZAMPOGNA

La conductora de “Canal de las estrellas”, además de resolver su situación migratoria, cambió oficialmente “Francisca Zampogna”, en honor a su actual esposo, con quien además planea casarse en los próximos meses en una ceremonia religiosa.

La presentadora, ganadora de “Conductora revelación 2017″ por TVyNovelas, estuvo casada con Rocky Lachapel desde 2010 hasta 2016.