“Malcolm in the Middle”, también conocida como “Malcolm el de en medio”, catapultó a la fama a sus protagonistas Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield, Erik Per Sullivan y Frankie Muniz. Pero ¿sabías que este último no recuerda su paso por la exitosa comedia familiar de Fox?

Luego de estar algunos años alejado de las cámaras, en 2017 Frankie Muniz se convirtió en uno de los participantes de la temporada 25 de ‘Dancing with the Star’ y en uno de los programas el actor de 34 años explicó los motivos por los que sufre pérdidas de memoria desde hace unos diez años.

“La gente piensa que mi mejor año sería el que empezó Malcolm porque me permitió vivir mis sueños. He hecho todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso. Creo que casi parece que no era yo. No hay sentimientos negativos, simplemente no me acuerdo”, reveló el protagonista de “ Malcolm el de en medio ”.

Tráiler de "Malcolm el de en medio", serie protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston

Asimismo, Frankie Muniz agregó: “Es algo de lo que nunca he hablado… Es mi vida, pero estábamos hablando de Malcolm y de cómo empezó y yo realmente no tengo recuerdos de estar en la serie. Mi memoria de estar en la ficción es ver los episodios. Me pone un poco triste”.

El actor que abandonó temporalmente la interpretación para perseguir sus sueños musicales y como piloto de carreras, indicó que no solo sufrió 9 conmociones cerebrales, sino también al menos 15 ataques isquémicos transitorios (AIT), que son unos miniaccidentes cerebrovasculares que tienen relación con un coágulo temporal o un bloqueo en el cerebro.

“No sé qué es lo que lo causa. Es simplemente cómo funciona mi cerebro, así que pensé que era normal. No sabía que debía recordar haber ido a Australia, es algo que la gente recuerda”, confesó a la cadena en ese momento. Además, señaló que eso se produjo antes de su etapa como piloto y que no ha visitado ningún doctor.

Para ayudarlo con su pérdida de memoria su novia, Paige Price, escribe en un diario todo lo que hacen cada día para que Frankie Muniz lo lea cuando lo necesite.

Por su parte el actor Bryan Cranston , quien interpretó a su padre durante los 151 episodios de “ Malcolm in the Middle ” prometió asegurarse de que siempre recuerde los momentos que vivió en la serie. “Le dije a Frankie que no se preocupara por lo que recuerda y por lo que no, porque siguen siendo sus experiencias. Ese será mi trabajo: recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm”.

¿QUÉ PASÓ CON FRANKIE MUNIZ TRAS “MALCOLM IN THE MIDDLE”?

Aunque en 2003 Frankie Muniz parecía tener un gran futuro por delante tras finalizar la serie en el 2006, no trabajó en muchos proyectos televisivos.

Participó en pequeños y nada exitosos films como ‘Sharkanado 3’, Fat Liar y El Agente Cody Banks. Posteriormente participó en los programas ‘Dancing with The Stars’ y ‘Dancing with the Stars: Junior'. A demás, fue piloto de carreras en la Formula BMW en Estados Unidos y baterista en la banda Kingsfoil.

El actor pausó su carrera para concentrarse en su vida personal. En 2018, Muniz se comprometió con su novia de mucho tiempo, Paige Price. Los dos comenzaron su propia compañía de aceite de oliva.