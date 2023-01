Aunque “On My Block” terminó el 4 de octubre de 2021 después de cuatro temporadas, la serie de Netflix contará con un spin-off titulada “Freeridge”. La ficción derivada dirigida por Arlyn Richardson sigue a cuatro adolescentes que intentan revertir una maldición luego de que una peculiar caja antigua trajera todo tipo de infortunios a sus vidas.

La serie protagonizada por Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor y Ciara Riley Wilson cuenta con ocho episodios que se estrenarán el 2 de febrero de 2023 en la popular plataforma de streaming.

También son parte del reparto de “Freeridge” Peggy Blow, JR Villarreal, Jean Paul, Zaire Adams, Michael Solomon, Jami Alix, Paula Garcés y Eric Neil Gutiérrez, pero ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FREERIDGE”

1. Keyla Monterroso Mejia como Gloria

Keyla Monterroso Mejía, conocida por interpretar a la aspirante a actriz María Sofía en “Curb Your Enthusiasm” y la alocada asistente de maestra Ashley en “Abbott Elementary”, da vida a Gloria, la líder del equipo. Se trata de una joven inteligente, decidida, madura y ambiciosa.

Keyla Monterroso Mejia como Gloria en la serie "Freeridge" (Foto: Netflix)

2. Bryana Salaz como Inés

Bryana Salaz, que participó en “The Voice” de 2014 y protagonizó series como “Malibu Rescue” y “Team Kaylie”, asume el rol de Inés, la hermana menor de Gloria que es la agente del caos del grupo. De acuerdo con la descripción de Netflix, “no solo no sigue las reglas, sino que ni siquiera sabe que existen (y está feliz de mantener esa dichosa ignorancia)”.

Bryana Salaz como Inés en la serie "Freeridge" (Foto: Netflix)

3. Ciara Riley Wilson como Demi

Ciara Riley Wilson, que tuvo un papel importante en la película de acción en vivo de “Kim Possible” del 2019 y apareció en dos videos musicales de Joshua Bassett, es la encargada de interpretar a Demi, el miembro más optimista y espiritual del Core Four.

Ciara Riley Wilson como Demi en la serie "Freeridge" (Foto: Netflix)

4. Tenzing Norgay Trainor como Cameron

Tenzing Norgay Trainor, que anteriormente interpretó al hermano pequeño Parker Rooney en la comedia familiar de Disney “Liv y Maddie”, es el responsable de dar vida a Cam, un constante analizador excesivo. “Me emociona que la gente vea que está bien no tener todo resuelto y no saberlo todo, pero también valerse por uno mismo y ser fuerte”, dijo Trainor sobre su personaje en “Freeridge”.

Tenzing Norgay Trainor como Cameron en la serie "Freeridge" (Foto: Netflix)

5. Zaire Adams como Andre

Zaire Adams, que previamente asumió el rol de la versión adolescente de Seth Novacelik en la serie “Senior Year” ahora interpreta a Andre, el novio de Cameron, en la nueva serie de Netflix.