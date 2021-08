“Mujer”, titulada originalmente como “Kadın”, es la telenovela turca que conquistó al mundo entero. La historia de Bahar, interpretada por la actriz Özge Özpirinçci, se convirtió en la favorita del público en diferentes países como España, México y Argentina. Hoy es considerada un fenómeno televisivo que tiene miles de seguidores y altos índices de audiencia.

El drama, también conocido como “Fuerza de mujer” y “Coraje de mujer”, fue emitido por primera vez el 24 de octubre de 2017 en Turquía y está coproducida por Med Yapım y MF Yapım para Fox. La historia está basada en el drama japonés “Woman” que ha logrado los aplausos de la crítica y la audiencia.

La telenovela turca se emite en Argentina por Telefe y se encuentra cerca de llegar a su final. Luego de todas las desgracias y dificultades que ha enfrentado Bahar y sus dos hijos, la audiencia se pregunta si podrán ver un desenlace feliz para la protagonista de esta historia de superación. Entonces, ¿A qué hora y cómo ver el último capítulo de “Mujer” por Telefe?

"Mujer" es una adaptación de Woman, drama japonés escrito por Yuji Sakamoto. (Foto: Mujer / Instagram)

¿CÓMO VER EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “MUJER” POR TELEFE?

El público argentino se encuentra a la expectativa por el último capítulo de “Mujer”, no sólo por lo que podrá pasarle a la joven madre, sino también por saber cómo terminará la historia de la villana de la historia, su hermanastra Sirin (Seray Kaya).

Según información oficial, el último capítulo de “Mujer” se emitirá el lunes 2 de agosto a las 15:45 horas por Telefe. Esta será la última vez que veremos a Bahar y compañía en las pantallas argentinas.

El desenlace de “Mujer”, protagonizada por Özge Özpirinçci como Bahar, promete estar a la altura de las expectativas del público. Por ello, no te pierdas del desenlace de esta cautivadora historia.

"Mujer" es una serie de televisión turca de 2017, coproducida por Med Yapım y MF Yapım para Fox Turquía. (Foto: Mujer / Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “MUJER”?

Después de enfrentar varias desgracias y dificultades, Bahar logra tener un final feliz. Su felicidad no es solo porque demostró ser una madre que lucha por ver a sus hijos bien. Ahora es una mujer que ha alcanzado el éxito en su vida, y no solo por su libro. Especialmente porque ha encontrado el amor. Sin embargo, para llegar a eso ha tenido que cerrar heridas en su corazón. Y no fue nada fácil.

En el capítulo final de “Mujer”, el público podrá disfrutar de ver la boda de Bahar con Arif. En la ceremonia doble, cuando la funcionaria del ayuntamiento de Estambul preguntó a las dos parejas si estaban de acuerdo con el paso que iban a dar, Ceyda, Raif y la propia Bahar respondieron rápidamente que sí, pero Arif se quedó pensativo durante unos minutos. Y cuando parecía que iba a decir “no”, dejó el marco en la mesa, se levantó de la silla y gritó “¡Si!” a los cuatro vientos. Después comenzó la fiesta.

En un momento de la celebración, Bahar se quedó muy seria y pensativa, se abrazó a su marido y le dio las gracias por todo. “Gracias, Arif”, le susurra al oído al comprobar la felicidad del momento y cómo a ella la ha hecho sentir completamente mujer.

“Mujer” está protagonizada por Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar. (Foto: Mujer / Instagram)

Tras este momento, se apagaron las luces, la protagonista cerró los ojos y los volvió a abrir, entre aplausos, en la conferencia con la que arrancó el capítulo final. “Muchas gracias por escucharme y por estar ahí, por acompañarme en este viaje. Salud y amor”. Con estas palabras Bahar Cesmeli puso punto final a una historia llena de altibajos y mucho amor.

“Esta historia está dedicada a las mujeres que no se rinden y a los hombres, cuyo corazón está lleno de amor”, es la última frase de la telenovela turca.