Tras haber estado alejada siete años de las telenovelas, Gabriela Spanic regresa por todo lo alto para formar parte del elenco de “Si nos dejan”, el remake del melodrama mexicano “Mirada de mujer”, de 1997, cuya trama se centra en una señora que tras varios años de matrimonio y de creer que tiene una vida perfecta, descubre que su marido le ha sido infiel durante mucho tiempo; mientras intenta reconstruir su existencia conoce a un hombre más joven y le da una segunda oportunidad al amor.

En la ficción, la venezolana dará vida a Fedora, una mujer que está cercana a los 50 años, pero que teme envejecer, y que sin imaginarlo se involucrará sentimentalmente con el hijo de su mejor amiga, 25 años menor que ella. Esta controvertida historia de amor que tendrá quien fuera la protagonista de “La usurpadora” y el joven actor Carlos Said dará que hablar creando gran expectativa en la audiencia.

Pero cuál fue el motivo por el que Gaby Spanic aceptó regresar a las telenovelas. Recordemos que la última vez que la vimos a través de las pantallas fue en “Siempre tuya Acapulco” (2014), donde interpretó a Fernanda Montenegro ‘La fiscal de hierro’. A continuación, absolvemos esta duda.

La actriz de 47 años también es cantante, modelo y exreina de belleza venezolana. (Foto: Gabriela Spanic / Instagram)

POR QUÉ GABY SPANIC ACEPTÓ VOLVER A LAS TELENOVELAS

Para responder a la interrogante, la actriz de 47 años se remontó a su etapa de infancia con el fin de dar a conocer su respuesta. Y es que desde que era muy pequeña siempre quiso actuar en telenovelas.

“Me acuerdo que mi mamá no me dejaba verlas, pero yo siempre quise actuar ahí y empecé muy joven, desde los 14 años. Ahora tengo más de la mitad de mi vida trabajando en esto porque me gusta actuar y me gusta el drama, me apasiona (…). Entonces todo me hizo querer regresar. La telenovela me ha dado mucho y le soy fiel”, dijo a Reforma.

Gabriela Spanic señaló que cuando fue llamada para integrar el elenco y supo de qué proyecto se trataba se emocionó demasiado. “A partir de que hice el casting me enamoré, yo quería trabajar en un drama así, es mi gran regreso a Televisa con un personaje maravilloso, y estoy muy agradecida con todo. Es una bendición”.

Los actores vivirán un romance prohibido en "Si nos dejan".(Foto: Carlos Said / Instagram)

¿QUÉ PIENSA DE SU PERSONAJE?

Respecto a su personaje, la histrión indicó que mostrará a una alguien verdadero, sin prejuicios ni tabúes, que debe enfrentarse a los dificultades que se le presenten.

“Le voy a entregar toda mi alma como Fedora porque es una historia muy buena, con ese drama que siempre me ha gustado hacer. Haré el rol que en su tiempo hizo Margarita Gralia, un gran personaje, maravilloso en todos los sentidos”, indicó.